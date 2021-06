Olaszországban eltörölték a kötelező szabadtéri maszkviselést

Zárt térben, vagyis az üzletekben és a közlekedési eszközökön továbbra is viselni kell.

Egész Olaszországban szájmaszk nélkül lehet az utcákon közlekedni hétfőtől, miután minden tartományban feloldották az ősztől érvényes járványkorlátozásokat. Elsőként a fiatalok vették le magukról a szájmaszkot, az óvatosabb idősebbek között még sokan használják annak ellenére, hogy szabadtéren már nem kötelező a hétfőn nulla órától életbe lépett rendelkezés értelmében. Az egészségügyi hatóságok arra kérték a lakosságot, mindenki továbbra is hordja táskájában, zsebében a maszkot, amelynek viselete továbbra is kötelező zárt térben, vagyis az üzletekben és a közlekedési eszközökön is. Azokon kívül tanácsolt a szájmaszk viselete az emberekkel teli szabadtéri helyszíneken is, ahol tömörülés keletkezhet. A római utcákon még szájmaszkkal közlekedő gyalogosok úgy nyilatkoztak az MTI-nek: annyira megszokták a viseletét, hogy most nem képesek egyik napról a másikra szájmaszk nélkül lenni.

– Továbbra is félek, mivel tudom, hogy a körülöttem lévők közül sokan még nincsenek beoltva – nyilatkozta egy szájmaszkos férfi, aki még csak az első adag vakcinát kapta meg.