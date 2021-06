Nem jár az 1-es villamos egy szakaszon

Szijjártó Péter tárcavezető azzal magyarázta az adományt, hogy minél védettebbek a szomszédok, annál biztonságosabb helyzetbe kerül Magyarország is egészségügyi szempontból.

Magyarország 200-200 ezer koronavírus elleni vakcinát ad Montenegrónak és Bosznia-Hercegovinának, hogy nagyobb legyen a védettség a két országban – közölte hétfőn a külgazdasági és külügyminiszter a V4-csoport lengyelországi találkozóján, amelyen részt vettek a nyugat-balkáni országok diplomáciai vezetői is. Szijjártó Péter a nyugat-lengyelországi Rogalin kastélyban az MTI-nek azt mondta: „minél védettebbek a szomszédok, annál biztonságosabb helyzetbe kerül Magyarország is egészségügyi szempontból”. – A kínai vakcinákat júliusban szállítják a két országnak – közölte a politikus, aláhúzva: a Sinopharm oltóanyagát mindkét nyugat-balkáni országban jóváhagyták, Magyarországon pedig bebizonyosodott a vakcina eredményessége, és a kínai gyártó és kormány is engedélyezte az átadást. – Magyarországon mindent megtettünk annak érdekében, hogy a leggyorsabban tudjuk szavatolni a magyar emberek egészségügyi biztonságát – hangsúlyozta Szijjártó, utalva arra, hogy a napokban öt és fél millió magyar lesz beoltva. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a V4-ek és a Nyugat-Balkán országainak diplomatái minden évben találkoznak, mert a két térség egymásra van utalva. Egymásra utaltság jellemzi az egészségi helyzet mellett a biztonságot, hiszen az illegális migrációs folyamatokat már a Nyugat-Balkánon, vagy még azelőtt meg kell állítani. – Igaz ez gazdasági vonatkozásban is, hiszen az Európai Unió és a Nyugat-Balkán összes kereskedelmi forgalmának húsz százalékát Közép-Európa bonyolítja le – mondta a miniszter. A külügyminiszter június elején 41 ezer Pfizer oltóanyagot vitt Prágába, júliusban pedig még 100 ezer oltóanyagot adunk a cseheknek. Nem csak a szomszédokat látjuk el azonban, adtunk már százezer adag AstraZenecát a Zöld-Foki Köztársaságnak is.