Robbanás után tűz ütött ki a londoni metró közelében

A szélsőségek elleni összefogás ezúttal is megakadályozta a francia szélsőjobb diadalát, de Macron elnök is komoly pácba került.

Már senki sem merne arra fogadni, hogy a tíz hónap múlva sorra kerülő francia elnökválasztás Emmanuel Macron államfő és a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke, Marine Le Pen között fog eldőlni. Pedig a regionális választások előtt minden jel és felmérés arról szólt, hogy Le Pen a végső győzelemre sem esélytelen, és a második fordulóban mindenképpen ő lesz Macron elnök kihívója. A regionális választás azonban komoly figyelmeztetést küldött a francia politikai pártoknak, s igencsak megkérdőjelezte nemcsak Le Pen, hanem Emmanuel Macron elnöki ambícióit is.

Az első forduló után még lehetett abban gondolkodni, hogy átmeneti zavart jelez az 1958 óta fennálló ötödik köztársaság történetében példátlan alacsony választási részvétel, ám a vasárnapi második forduló minden ilyen irányú kételyt és önigazolást szertefoszlatott.

A regionális választás első fordulójában a 48 millió francia választó 66,72 százaléka nem élt választói jogával, az egyhetes intenzív kampány ellenére most vasárnap is hasonló arányú volt az abszentizmus, csupán 33 százalék adta le szavazatát, míg 2015-ben például 58,3 százalék élt alkotmányos jogával. Bár kelet-közép-európai szinten ez nem is kirívó távolmaradás, a francia demokrácia történetében ilyenre sosem volt példa, mind a politika, mind a lakosság úgy érzi, a demokráciát veszélyezteti a választói passzivitás. A francia szavazópolgárok tulajdonképpen büntettek, elsősorban Macron elnök pártját, a centrista Lendületben a Köztársaságot (LREM) és Le Pen-féle Nemzeti Tömörülést, az alacsony részvétel csak a hagyományos pártoknak kedvezett. A voksolás győztese a jobbközép Republikánusok és szövetségeseik lettek 38 százalékos támogatottsággal, az egymással szövetségre lépő baloldali és zöld pártok a szavazatok 34 százalékot szerezték meg, míg a szélsőjobboldali RN a szavazatok 20,8 százalékát gyűjtötte be, a centrista LREM, amely a régiók felében a második fordulós megmérettetéshez szükséges 10 százalékot sem érte el, vasárnap összesen 7 százalékot szerzett. Macron hivatalba lépése óta a harmadik nagy vereségét szenvedi el, jegyezte meg a Le Figaro, de „máris kész nyeregbe pattanni” és teljes gőzzel a jövő évi elnökválasztásra koncentrálni. Aminek kimenetele egyre homályosabbá és megjósolhatatlanabbá válik, véli egybehangzóan a francia média. A regionális választás mozgósító ereje nyilván jóval alacsonyabb, mint az elnökválasztásé, de ennek eredményei mégiscsak sokatmondóak. Megfigyelők szerint akár át is írhatja a francia politikai erőviszonyokat, hiszen sem az elnöki pártnak, sem a szélsőjobbnak nem sikerült egyetlen mandátumot sem megszereznie a 13-ból, sőt Macronék az eleve alacsonyra, 15 százalékos támogatottságra kitűzött lécet is nagyon alulmúlták, jelöltjük egyetlen régióban sem jutott el a második fordulóig. Le Pen tömörülése is csupán egyetlen régióban, a Provence-Alpes-Cote d’Azurban (PACA) jutott második fordulóba, 5 százalékos előnnyel. Ám ez sem volt elegendő a Putyin trójai falovának, az orosz érdekek kiszolgálójának tartott Thierry Mariani számára a demokratikus pártok által támogatott Renaud Muselierrel szemben.

Macron és Le Pen egyaránt csak az elnökválasztás „másságában” bízhat, abban, hogy abban a megmérettetésben már nem játszik szerepet a hagyományos pártok területi beágyazódása.