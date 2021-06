Két ember belefulladt a Balatonba hétvégén

Idén már négy ember vesztette életét a tóban.

A hétvégén ketten is életüket vesztették a Balatonban, miközben péntektől vasárnapig huszonegy embert mentettek ki a tóból a vízirendőrök – tájékoztatta a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság helyettes vezetője hétfőn az MTI-t. Verb István elmondta, idén már négyen fulladtak a Balatonba.

Ketten feltehetően rosszullét következtében haltak meg, partközelben, olyan kis vízben, ahol még a lábuk is leért. A harmadik esetben egy horgász vesztette életét, akinek felbillent, majd elmerült a kajakja. Legutóbb vasárnap egy SUP-ot (állva evezésre használt speciális deszkát, állószörföt) bérlő fiatal tűnt el Siófoknál a mélyvízben. A körülötte lévők csak annyit észleltek, hogy üresen sodródik a vízieszköz. Hiába ért ki a helyszínre két percen belül a vízirendőrség, az elmerült fiatalembert sokáig nem találták meg, az életét már nem lehetett megmenteni. A helyettes kapitányságvezető arról is beszámolt, hogy idén eddig 47 esetben száz embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök; most péntektől vasárnapig tíz esetben 21 embernek kellett segítséget nyújtani. (A Balatonon civil vízimentők is tevékenykednek, ők nyár végén közölnek összesített mentésszámokat.) – A pénteki vihar előtt sikeres volt a megelőző munka, mindenkit igyekeztek kiterelni a partra – folytatta Verb István. Így is éjjel kettőig mentettek: öt, a vihar miatt kikötni már nem tudó vitorlást, 13 emberrel a fedélzeten kellett partra segíteni. Arra a kérdésre, hogy jelent-e a szokásosnál nagyobb veszélyt az utóbbi pár évben népszerűvé váló SUP, a kapitányságvezető-helyettes azt felelte, hogy nem, ha szabályosan használják. Verb István hangsúlyozta: csak úszástudással szabad mélyvízbe menni, fürdőeszközt használni, vízijárművekről felhevült testtel és úszástudás nélkül nem szabad vízbe ugrani, a mederviszonyokat, a partokat nem ismerőknek, gyengén úszóknak javasolt mentőmellényt viselniük a vízieszközökön. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a következő napokban ismét rendkívül meleg időjárás várható, amely erősen kihat mindenki szervezetére, ezért nem célszerű a nyílt vízen tartózkodni az extrém melegben, általában 11-16 óra között. Ha valaki bajba kerül vagy bajbajutottat lát a Balatonban, a 1817-es segélyhívó telefonszámon kérhet segítséget.