EBESZ: kulcsfontosságú dolgokban nem érvényesültek a nemzetközi normák

– A kormány és a kormánypártok egymást átfedő üzenetei, a média elfogultsága és az átláthatatlan kampányfinanszírozás aláásta az április 3-i magyar parlamenti választások folyamatát – emelte ki hétfőn ismertetett előzetes jelentésében az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (ODIHR) és az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének (EBESZ PK) közös megfigyelő missziója. (Mint arról többször írtunk, az EU történetében ez volt a második eset, hogy teljes körű választási megfigyelési missziót küldtek egy uniós országba.)

Mark Pritchard, az EBESZ PK és Jillian Stirk, az ODIHR delegációjának vezetője hétfői nemzetközi sajtóértekezletükön elzárkóztak az olyan újságírói kérdések megválaszolása elől, hogy szabadnak volt-e mondható az április 3-i választás. Arra hivatkoztak, hogy ilyenkor – egy nappal a szavazás után – csak a választási folyamatok értékelésével és elemzésével tudnak foglalkozni, a teljes jelentésük hónapok múlva készül el. Kitérő választ adtak arra a kérdésre is, hogy mennyiben járulhatott hozzá a Fidesz újabb kétharmados győzelméhez az egyenlő feltételek hiánya. Ez utóbbira Jillian Stirk azt mondta: ezt elsősorban a magyar társadalomnak kell majd eldöntenie.

Szavaik szerint a misszió megállapította, hogy a magyarországi jogi keret megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy demokratikus választásokat lehessen tartani, de számos kulcsfontosságú szempontból nem érvényesültek a nemzetközi standardok. A megfigyelők jól szervezettnek és gördülékenynek értékelték a választások lebonyolítását, úgy találták ugyanakkor, hogy a szavazás titkossága gyakran veszélybe került, különösen a túlzsúfolt szavazóhelyiségekben.

Az előzetes jelentés kitért arra is, hogy a nők alulreprezentáltak voltak a kampányban, ahogy általában is a magyar politikai életben is. Ezzel kapcsolatban Kari Henriksen, az EBESZ rövidtávú megfigyelőmissziójának vezetője azt mondta, szeretné arra ösztönözni a politikai pártokat, hogy minden szinten vonjanak be több nőt döntéseik meghozatalába.

A választással egy napon megtartott – gyermekvédelminek mondott, de valójában az LMBTQ közösség ellen irányuló – népszavazás jogi kerete megállapításuk szerint nagyrészt nem volt megfelelő annak lebonyolításához, és nem biztosított egyenlő esélyeket a népszavazási kampányokhoz.

A misszió hiányolta a választásokon induló rivális felek egyenlő hozzáférését a médiához, amely alapvető fontosságú lenne ahhoz, hogy a szavazók megalapozott döntést hozhassanak. Magában a kampányban – mint arra rámutattak – a kormánypártok kampányüzenetei és a kormány tájékoztató kampányai között tapasztalt átfedés felerősítette a kormánypártok előnyét, és elmosta a határvonalat az állam és a párt között.

Időközi jelentésükhöz hasonlóan újfent megállapították, a kampányfinanszírozás átláthatóságát és elszámoltathatóságát hátrányosan érintette a közzétételi követelmények hiánya, a harmadik feleken keresztül megvalósított kiterjedt és szabályozatlan kampánykiadások és a szabályozási keret korlátozott érvényesülése. Ezzel kapcsolatban a misszió kifejtette azt is, hogy

Sok esetben nem volt biztosított a hatékony jogorvoslat lehetősége – tették hozzá.

Az NBC News amerikai televízió újságírója a sajtóértekezleten felvetette, hogy az EBESZ mostani megállapításai fontos kérdésben szinte egybeesnek a legutóbbi, 2018-as választások utáni jelentésükkel. „Van bármilyen bizonyosságuk arra vonatkozóan, hogy a magyar kormány valóban ki akarná küszöbölni a választási folyamatnak ezeket a hiányosságait?” – kérdezte. Mark Pritchard erre diplomatához méltó módon azt válaszolta,

Hozzátette, hogy választási reformok megvalósítása gyakran hosszabb időbe telik, persze, mindez nem lehet mentség a tétlenségre. Végül reményét fejezte ki, hogy az új parlament lépéseket tesz majd, a választások hazai független megfigyelésének kidolgozására.

Az EBESZ-nek a választásra és a népszavazásra érkezett nemzetközi missziójában összesen 312 megfigyelő vett részt 45 országból, ebből 221 ODIHR-szakértő, hosszú- és rövidtávú megfigyelő, továbbá az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének 91 parlamenti képviselője és munkatársa. A misszió hosszú távú megfigyelői további öt napig, a központi csapat tagjai pedig még tíz napig maradnak az országban.