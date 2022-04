Biden ismét háborús bűnösnek nevezte Putyint, tárgyalást szorgalmaz a háborús bűncselekmények kapcsán

„Továbbra is el kell látnunk Ukrajnát a fegyverekkel, amelyekre szüksége van a harcok folytatásához. És minden részletet össze kell gyűjtenünk, hogy lefolytathassuk a tárgyalásokat a háborús bűncselekményekkel kapcsolatban” – mondta az amerikai elnök, aki „brutálisnak” nevezte Putyint.

Ismét háborús bűnösnek nevezte hétfőn Joe Biden amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnököt, egyúttal közölte, hogy tárgyalást szorgalmaz a háborús bűncselekmények ügyében – adta hírül hétfőn a The Guardian.

Az amerikai elnök közölte továbbá, hogy további szankciókat is szorgalmaz az újabb ukrajnai atrocitásokról szóló beszámolók után, mindazonáltal – mint azt a The Guardian megjegyzi – nem nevezte népirtásnak a Bucsában történteket, ahogy egyesek tették.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke közölte: az EU kész közös nyomozócsoportot küldeni Ukrajnába az állítólagos orosz háborús bűncselekmények és emberiesség elleni bűncselekmények dokumentálására.

Von der Leyen közleményében tudatta, hogy beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a hétvégén nyilvánosságra kerülő „szörnyű gyilkosságokról”. Mint fogalmazott, részvétét fejezte ki Zelenszkijnek, és az EB teljes támogatásáról biztosította őt „ezekben a szörnyű időkben”.

I spoke with President @ZelenskyyUa about the atrocious murder of civilians in Bucha and elsewhere in Ukraine.



The EU is ready to send Joint Investigation Teams to document war crimes in coordination with the Ukrainian Prosecutor General.@Europol and @Eurojust will support.