Utolsó remény: még mindig billegnek körzetek

A budapesti 13-as, elsősorban XVI. kerületi választókörzetben a kormánypárti Szatmáry Kristóf 98,63 százalékos feldolgozottságnál csak 38 vokssal vezet az hatpárti összefogás jelöltje, az eddig 23646 voksig jutó Vajda Zoltán ellen, aki a szocialisták frakciójába ülne be győzelme esetén. Az ellenzéki politikus abban bízhat, hogy az átjelentkezettek szavazataival és a külképviseleteken leadott voksokkal – összesen közel 3 ezer szavazat – meg tudja fordítani az állást.

A második legkisebb különbség a baranyai 1-es, pécsi központú körzetben alakult ki, ahol közel 99 százalékos feldolgozottságnál az ellenzéki Mellár Tamás 255 vokssal vezet Fidesz-KDNP-s kihívója, Kővári János előtt. Itt szűk 3500 szavazatot számolnak még össze szombatig, s Mellár szintén a külföldön leadott voksokban bízhat, hiszen a felmérések azt mutatják, a külképviseleteken sokkal jobban szerepelt az ellenzék, mint idehaza. Ez élteti Kunhalmi Ágnes reményeit is, a szocialisták társelnöke ugyanis csak 449 vokssal előzi meg egyelőre a kormánypárti Lévai István Zoltánt a 15-ös budapesti körzetben (XVIII. kerület.) Nála is nagyobb arányban kellene a maradék bő 2300 szavazatból markolnia a 14-es fővárosi választókerületből (XVII. kerület) a Jobbik frakciójába készülő Szilágyi Györgynek, aki 761-gyel kevesebb voksot kapott, mint a Fidesz-KDNP-s Dunai Mónika. Míg Szilágyi is a külképviseleti voksokban bízhat, addig a kormánypárti Pintér Gábornak éppen emiatt tűnhet délibábnak a budapesti 12-es körzet (XV. kerület) jelenlegi eredményének megfordítása: a hátralévő több, mint 2600 szavazatból legalább 1820-at meg kellene szereznie, s akkor elvenné a mandátumot a DK-s Barkóczi Balázstól. Erre inkább csak matematikai esélye mutatkozik, ahogyan a borsodi 2-es, miskolci körzetben a szocilista Varga Lászlónak, akinek szűk 2400 szavazatból kellene olyan fölénnyel nyernie, hogy eltüntesse a Fidesz-KDNP-s Kiss János jelenlegi 1030 darabos előnyét, vagyis Kiss nem kaphatna 670 voksnál többet.

Ha Vargának nem sikerül fordítania, akkor négy ciklus után búcsúzik a parlamenttől. Leköszönő párttársai közül nála is hosszabb időt töltött el a T. Házban Korózs Lajos, aki a hevesi 3-as, hatvani központú körzetben vérzett el, s így megszakad 1994 óta tartó sorozata az egykori többszörös államtitkárnak. Hasonlóképpen 28 év után köszön el a legutóbbi ciklust az elégséges létszám miatt a Párbeszéd-frakcióban töltő hajdani munkaügyi miniszter, a szocialista Burány Sándor is.

Igazi nagyágyúkat sirathat a Jobbik is. A legjobban vélhetően a dunaújvárosi mandátum elvesztése fáj a pártnak, melyet 2018-ban simán hoztak, majd az időközi választáson még nagyobb fölénnyel védtek meg, ezúttal azonban Kálló Gergely kikapott a kormánypárti Mészáros Lajostól, akit, miután nem akadt jelentkező a biztos vereségre, csak hosszú casting után, szinte az utolsó pillanatban talált meg a Fidesz-KDNP. Ehhez képest végül úgy másfélezer vokssal győzött.

Nagy vesztese a választásnak a tapolcai kerületben Navracsics Tiborral szemben elvérző Rig Lajos, s mandátumot remélt a Jobbik Nunkovics Tibortól is Esztergomban, ahol azonban a fideszes Erős Gábor elbírta Völner Pál volt államtitkár korrupciós ügyeit is. Csányi Tamás sem tudta kihasználni a jász-nagykun-szolnoki 4-es körzetben, hogy a büntetőügyekkel vádolt Boldog István miatt helyben megingott a bizalom a kormánypártokban. De kiesett a parlamentből a vízilabda olimpiai bajnok Steinmetz Ádám, a Jobbik egyik alelnöke, Ander Balázs, s bár komoly reményekkel indult a békéscsabai mandátumért, simán elvérzett Stummer János is. Elköszön a parlamenttől két ciklus után az LMP társelnöke, Schmuck Erzsébet, elődje, a legutóbbi négy évben már függetlenként politizáló, a budakeszi körzetben meglepetésre Menczer Tamás külügyi államtitkárral szemben veszítő Szél Bernadett, ahogyan a Liberálisok frakcióváltásban jeleskedő elnöke, Bősz Anett is. Némi meglepetésre a Fidesznek is akad egy komoly búcsúzója: Pesti Imre, a párt 2006 óta parlamenti tag egészségpolitikusa az 54. helyen szerepelt a kormánypártok országoslistáján, ami sima befutó pozíciót jelentett elméletileg, ám a Fidesz-KDNP annyira jól szerepelt az egyéni választókerületekben, hogy végül csak a lista 47. helye ért mandátumot, azaz a hajdani főpolgármester-helyettes szempontjából túlnyerték magukat a kormánypártok.