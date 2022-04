Hadházy Ákos: csak akkor lehet elmenni a parlament nyitóülésére, ha fontos garanciákat kapunk

A politikus hangsúlyozta, az elnyert mandátumokat akkor kell felvenni, „ha nem játszunk el egy olyan parlamentet, mint amilyet Putyinnak játszik az orosz ellenzék”.

Ha nem formáljuk át a játékszabályokat, akkor nem is érdemes elindulni a választáson, mert annak a mostanihoz hasonló, súlyos vereség lehet a vége – jelentette ki Hadházy Ákos a 24.hu-nak adott kedden megjelent interjújában. Megismételte, amit közvetlenül az ellenzék súlyos vereségével végződött parlamenti választás után, hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében javasolt a következő időszakra:

Mint mondta, azért tett nagyon gyorsan javaslatokat az ellenzéknek, mert szerinte sok függ attól, hogy a pártok felfogják-e, hogy mit is kell másként tenni. Szerinte nyilvánvaló önbecsapás, durvábban fogalmazva hazugság, hogy az összefogás önmagában elegendő a fideszes rendszer legyőzéséhez.

– fogalmazott.

Hadházy azt is kifejtette, hogy nagyon rossz útnak tartja, ha a bukásért csak Márki-Zay Pétert hibáztatnák, elismerve azt, hogy a miniszterelnök-jelölt mellett saját maga is követett el hibákat. Ezek között említette, hogy nem tették nyilvánvalóvá az ellenzék számára, s amit vasárnap este Márki-Zay is elismert:

Arra a kérdésre, hogy akkor mit is kellene konkrétan tennie az ellenzéknek, elsőként az elnyert parlamenti mandátumok felvételét említette, amit szerinte csak akkor szabad megtenni, „ha nem játszunk el egy olyan parlamentet, mint amilyet Putyinnak játszik az orosz ellenzék”. A politikus megerősítette azt a javaslatát is, amely szerint csak akkor lehet elmenni a nyitóülésre, ha fontos garanciákat kapnak a későbbiekre nézve. Sorolta:

Amennyiben ezeket nem kapják meg, Hadházy Ákos szerint nem szabad bemenni, hogy rájuk süssék a kollaboráns bélyeget. Ehelyett – fogalmazott – személyesen kell elmenni a falvakba, megtalálni azt a néhány embert, akivel a későbbiekben lehet kapcsolatot tartani, és lehet rá számítani. Szerinte ezzel lehet ugyanis ellensúlyozni azt, ami most is történt, hogy a falusi polgármesterek elhajtották a lakosságot a Fideszre szavazni. Végül leszögezte: