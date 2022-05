nepszava.hu;

2022-05-13 14:33:00

Újra bíróság előtt az agárdi csecsemőéheztetők ügyében elítélt gyermekorvos

A vádlott nem adta be a kötelező védőoltásokat egy gyermeknek, mégis igazolta azokat.

Harmadfokú eljárásban folytatódik a korábban agárdi csecsemőéheztetők büntetőügyében már jogerősen, 2017-ben elítélt gyermekorvos ügye. A doktornő ellen még abban az évben, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt emeltek vádat – közölte a Népszavával a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.

A vádlott 2011-ben az egyik fővárosi kerületben házi gyermekorvosi feladatokat látott el, és tevékenységéhez tartozott az újszülött csecsemők az életkorhoz kötött kötelező védőoltása és az oltások közokiratban történő dokumentálása.

A vádlott egy 2011 őszén született gyermek kapcsán 2011 októbere és 2013 júliusa közötti időben visszatérően több alkalommal valótlanul dokumentálta oltóorvosi hatósági jogkörében eljárva, hogy a csecsemő kötelező védőoltásait elvégezte. Miután a vádlottal kapcsolatot tartó apa 2014. évben elhalálozott, a gyermek édesanyja egy másik gyermekorvoshoz fordult, aki feltárta, hogy a kisfiú addig az időpontig valójában nem kapta meg a kötelező védőoltásokat, amelyeket utóbb az új házi gyermekorvos pótolt.

A gyermekorvost elsőfokon a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2021. január 28-án az ellene emelt vád alól felmentette, de az ügyészség fellebbezésére a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék 2022. március 4-én kihirdetett ítéletével a doktornőt bűnösnek mondta ki három rendbeli folytatólagosan elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében, amelyért őt halmazati büntetésül 2 millió forint pénzbüntetésre ítélte és 3 év időtartamban eltiltotta az orvosi foglalkozása gyakorlásától. A másodfokú ítélet ellen a vádlott és védője felmentésért fellebbezett, míg az ügyészség annak helybenhagyását kérte, minősítési pontosítással.

A Népszava is beszámolt öt éve arról, hogy az Agárdon még 2013-ban halálra éheztetett másfél éves kisfiú ügyében jogerős ítélet született. Az elsőfokú bíróság a szülőket és a nagyszülőket társtettesként, különös kegyetlenséggel, 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölésben találta bűnösnek és 15-15 év börtönbüntetésre ítélte őket, s a Fővárosi Ítélőtábla ezeket a büntetéseket enyhítette. Az abban az ügyben is szereplő gyermekorvos foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt végül jogerősen hat hónap, két évre felfüggesztett fogházbüntetést kapott.