Á. Z.;

2022-05-13 21:23:00

Hajnal Miklós indul a Momentum Mozgalom elnöki posztjáért

Egy hete még ő sem gondolta volna.

„Sokan megkerestetek, buzdítottatok, a tenni akarásom és a felelősségérzetem pedig azt diktálja, hogy jelentkezzek” – indokolta pénteki Facebook-posztjában Hajnal Miklós, hogy korábbi nyilatkozataival ellentétben miért száll versenybe mégis a Momentum Mozgalom elnöki tisztségéért.

A politikus korábban elutasította az indulásáról szóló felvetéseket, de szerinte gyökeresen új helyzet állt elő azzal, hogy Donáth Anna pártelnök négy napja bejelentette, hogy gyermeket vár, és ezért nem indul újra a posztért.

„Egy hete még nem gondoltam, hogy ilyen bejegyzést fogok írni, nem is készültem erre a szerepre.(...) Sokan most tényleg a Momentumban látják az egyetlen reménysugarat: mi új parlamenti szereplőként új irányt is mutathatunk az ellenzéki oldalnak. Hiszek a közösségemben, és abban, hogy a Fidesz leváltásához egy erős és meghatározó Momentumra van szükség az ellenzéki térfélen” – fűzte hozzá Hajnal Miklós.