Marnitz István;

Shell;üzemanyag;benzin;gázolaj;árstop;

2022-10-06 06:00:00

A drága földgázt egyre több cég helyettesíti gázolajjal, novemberre kifogyhat a készlet

A Shellnek fáj az árstop, de marad.

A jelenlegi energiapiaci körülmények miatt novemberre akár gázolajhiány is kialakulhat - vélekedett lapunk megkeresésére Vecsey Sarolta, a Shell Hungary Magyarországért és Szlovéniáért felelős mobilitási igazgatója. Sok ipari fogyasztó ugyanis elkezdett átállni a gázról a hasonló fűtőértékű, de - még piaci áron is - olcsóbb dízelre.

A Magyarországon 193 töltőállomást üzemeltető, brit hátterű energiamulti az „árstop” tavaly november közepi bevezetése óta hangsúlyozza, hogy az intézkedés piaci nehézségeket okoz. Így nem örültek és nem számítottak a hatósági tarifák október eleji meghosszabbítására sem. A döntés nem segítette a kínálatot a megnövekedett igényekhez igazítani - fogalmazott az igazgató. Így a kutakon előfordulhat hiány a hatósági áras termékekből. Arra a kérdésünkre, hogy ilyen körülmények között fontolgatják-e a távozást a magyar piacról, úgy fogalmazott, hosszú távon terveznek, amit az is bizonyít, hogy magyarországi jelenlétük egész 1925-ig tekint vissza. De elkötelezettek a szintén hosszú távú szemléletet igénylő zöld „energiaátmenet” mellett is. Ennek kapcsán emlékeztetett minapi bejelentésükre, hogy 2025-ig száz Tescónál alakítanak ki elektromos töltőhelyeket és bővítik kávézóhálózatukat is. Érveiket érdekképviseletükön, a Magyar Ásványolaj Szövetségen (MÁSZ) keresztül fejtik ki a kormány előtt.

Annak kapcsán, hogy a hatósági áras termékek kötelező legfelső beszerzési és eladási ára változatlanul egyaránt 480-480 forint, érzékeltette: árrés híján is működtetik kifeszítetten működő üzemanyagszállító- és értékesítő hálózatukat, amit a hatósági áras értékesítés mellett extraprofitadó is sújt. Ama bírálatok kapcsán, miszerint a Shell csoportszinten „kibírja” hazai leányvállalata veszteségeit, rögzítette: a Shell Hungary Zrt. a csoporton belül önállóan gazdálkodó egység, amelynek hosszú távon meg kell állnia a lábán. A hatósági üzemanyag értékesítésén elszenvedett veszteségük mértékét nem kívánta megjelölni. Az igazgató a MÁSZ kimutatása alapján azt a piaci értékelést ugyanakkor visszaigazolta, hogy a hatósági ár tavaly november közepi bevezetése óta a fogyasztók egy része a „kis” kutakról átpártolt a kényelmesebben megközelíthető és az üzemanyagot immár azonos áron kínáló, „színes” töltőállomásokhoz. (Korábbi számításaink szerint a „márkás”, vagyis „színes” hálózatok benzin- és gázolajforgalma az első fél év során 29, illetve 35 százalékkal haladta meg az előző év hasonló időszakának adatát, míg a többi, „fehér” töltőállomás 27, illetve 3 százalékos visszaesést szenvedett el.) De emellett a kormány állami támogatást is csak a kis töltőállomásoknak nyújt. Emlékeztetett, hogy az ellátási nehézségek miatt a Shell a nyár közepén öt hazai töltőállomása működését átmenetileg felfüggesztette. A kisteljesítményű kútoszlopokon jelenleg bruttó 80 ezer, a nagyteljesítményűeken pedig bruttó 290 ezer forint a tankolásonkénti határ úgy, hogy naponta többször is fordulhatunk.

A „kis” töltőállomásokat képviselő Független Benzinkutak Szövetsége aggodalmait, miszerint a jelenlegi helyzet közel ezer egységük tönkretétele által a „színes” láncok piacszerzését szolgálná, Vecsey Sarolta nem osztja. Szavai szerint ugyanis a többletforgalom, különösen a hozzájuk átszokó mezőgazdasági gépek kiszolgálása, számukra is komoly kihívás. A kis kutak tartós kiesése nagyon nehezen kezelhető helyzetet idézne elő - tette hozzá. Ebből a szempontból egészségesebb helyzetnek tartja a hatósági árak bevezetése előtti, szabad piaci versenyt. Ama hírek kapcsán, miszerint a Mol csak a velük újonnan szerződött, „kis” kutaknak kiadható mennyiséget szorítja egyre lejjebb, rögzítette: a Shell hosszú távú szerződés alapján vásárol a Moltól üzemanyagot. Illetve vállalati ügyfeleik maradéktalan kiszolgálása érdekében nagyteljesítményű hálózatuk számára importálnak is. Azokat a pletykákat, miszerint a Mol a régebbi partnereinek kiadható mennyiséget még növelte is, nem kívánta véleményezni.