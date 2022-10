P. L.;

tanárok;bérpótlék;fizetéscsökkentés;visszaállítás;Klik;tankerület;I. kerület;

2022-10-06 07:39:00

Elvette öt I. kerületi tanár pótlékát a tankerület, majd visszaállították

Eredetileg azzal indokoltak, hogy az osztályokban kisebb lett az osztálylétszám, így az öt érintett osztályfőnököknek „kevesebb lett a dolga”.

Szeptember közepén kapta meg a szóbeli értesítést öt tanár az I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskolában, hogy a fizetésüket azonnali hatállyal csökkentik. A szülők ezt követően petíciót indítottak, most pedig kiderült, visszaállítják az elvett pótlékot - írja a Telex.

A tankerület azzal indokolta a csökkentést, hogy az osztályokban kisebb lett az osztálylétszám, így az öt érintett osztályfőnököknek „kevesebb lett a dolga”.

A szülők petíciót indítottak, ezt több mint 120-an aláírták, majd szeptember 30-án elvitték a Közép-Budai Tankerületi Központ székhelyére, amit azonban a tankerület igazgatója nem volt hajlandó személyesen átvenni, egy beosztottja vette át helyette.

A Közép-Budai Tankerület a Telexnek azt válaszolta, nem a tanárok alapbérét csökkentették, hanem az osztályfőnöki feladatok ellátáshoz kapcsolódó pótlékokat, amit a vonatkozó jogszabály szerint minden tanév elején az adott létszámra figyelemmel állapít meg a tankerület, a nemzeti köznevelésről szóló törvény betartásával és az intézményvezető javaslata alapján. Mivel a tanulói létszámok néhány osztályban az osztályindításhoz szükséges minimum szint alá csökkentek, a Tankerületi Központ bár lehetőséget adott az iskolának új tanulók felvételére, a pótlék mértékét a jogszabályi kereteken belül csökkentette. „Miután újabb tanulók érkeztek az intézménybe, a tankerületi központ visszamenőlegesen megemelte az érintett pedagógusok osztályfőnöki pótlékát, amelyről a hivatalos okiratot is hamarosan megkapják” - tették hozzá. A szülők petíciójában megfogalmazott kérdések munkáltatói döntést érintenek, így azok részletes egyeztetése csak a munkavállalókkal történhet - írták még.

Erre a tankerület úgy reagált: „Téves, és az események összemosásán alapuló feltételezés, mely szerint retorzióval lépnénk fel az intézmény felé, különösen, hogy annak további jövője megalapozásában elkötelezettek vagyunk.”

Úgy tudni, nem egyediek az efféle esetek, hasonló problémáról számolt be egy XII. kerületi tanár is, de egy másik I. kerületi iskolában is csökkent a pótléka az összes alsós tanítónak.