2022-10-06 12:33:00

Jelentősen visszaesett idén a kalászos növények betakarított mennyisége

Főként az aszály okozta a problémát.

2022-ben az öt fő kalászos növényünk (búza, árpa, rozs, zab és tritikálé) betakarított mennyisége nem érte el a 6 millió tonnát, a termőterület nagysága 1,4 millió hektár alatt maradt. Összességében a termésátlag 4,4 tonna volt hektáronként - olvasható a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentésében.

A KSH szerint a csapadékhiány és a nyár folyamán többször jelentkező hőhullámok következtében a kalászos gabonák terméseredményeiben jelentős visszaesés következett be, ugyanakkor a hazai ellátás a kedvezőtlen kalászos termésadatok ellenére is megfelelően biztosított. A legjelentősebb visszaesés a Dunától keletre volt tapasztalható.

A jelentés szerint a búza betakarított területe 6,5 százalékkal 951 ezer hektárra nőtt a tavalyi évihez képest, ám ez így is 4,2 millió tonnás termésmennyiséget jelent, ami 21 százalékos csökkenés 2021-hez viszonyítva. Mind mennyiségében, mind arányaiban Jász-Nagykun-Szolnok megye járt a legrosszabbul, ahol lényegében felére csökkent a termésmennyiség, holott a betakarított búza területe az országos átlagnál is nagyobb, 16 százalékos mértékben növekedett. Ugyanakkor Tolna megyében például három éve nem látott mennyiségű búzát, több mint 300 ezer tonnát takarítottak be, ami 6,8 százalékkal magasabb adat, mint a tavalyi.

Idén az összes búzatermésből az őszi búza betakarított mennyisége 4 millió tonna volt, amely az előző évinél közel 1,1 millió tonnával kevesebb. A jelentés szerint ez 21 százalékkal marad el a 2021. évitől és az előző öt év átlagától is. A rozs, zab és tritikálé termésátlaga az előző évivel összehasonlítva rendre 9, 22 és 24 százalékos csökkenést mutatott. Rozsból 19,1 ezer hektáron 57,6 ezer tonnát, zabból 15,8 ezer hektáron 37,6 ezer tonnát, míg tritikáléból 50,1 ezer hektáron 171,6 ezer tonnát takarítottak be. Azonban az árpa betakarított összes termése tavalyhoz képest a Dél-Dunántúl megyéiben, illetve másik három megyében is növekedett - írta a KSH.