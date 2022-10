P. L.;

Lázár János;autópálya;koncesszó;Orbán Viktor;Nagy Márton;Mészáros Lőrinc;Szíjj László;

2022-10-06 15:35:00

Orbán Viktor úgy döntött, hogy Lázár Jánosnál jó kezekben lesz az autópálya-koncesszió felügyelete

Nagy Mártontól vesz át feladatot.

Lázár János építési és beruházási miniszter felügyelete alá kerül az autópálya-koncesszió - derül ki egy szerda este a Magyar Közlönyben közzétett, Orbán Viktor által szignózott kormányrendeletből.

A rendelet értelmében Lázár János gyakorolja „az országos közutak és műtárgyaik létrehozására és működtetésére vonatkozó koncessziós szerződésekkel összefüggésben (...) az államot megillető valamennyi jogot és kötelezettséget, így különösen a szerződés teljesítésével, végrehajtásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, ennek keretében elvégzi a koncessziós szerződésekben rögzített gyakorisággal az üzemeltetési és karbantartási tevékenységek ellenőrzését is.”

Az új rendelet a már megkötött szerződésekre is érvényes, vagyis azokra, amelyek révén a Themis Magántőkealap vezette konzorcium kapta az autópályák építésének és karbantartásának koncessziós jogát a következő 35 évre. Mint ismert, a Themis Magántőkealap vezette konzorcium tagja a Mészáros Lőrinc-féle Konzum PE Magántőkealap, a szintén a felcsúti oligarcha többségi tulajdonába tartozó Opus Global Nyrt., az Opus Bridge és New Way Magántőkealapok, valamint további három, Szíjj Lászlóhoz köthető magántőkealap: a Cronus, a Via és a Vesta. Amint arról korábban lapunk is beszámolt, a Themis Magántőkealap vezette konzorciumot annak ellenére hozták ki győztesként, hogy a magántőkealapok tulajdonosai nem nyilvánosak, közbeszerzésen viszont nem indulhat olyan társaság, amelyik nem tudja vagy nem akarja megnevezni a tényleges tulajdonosát.

A hvg.hu megjegyzi, Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztertől kerülnek át a jelzett feladatok Lázár Jánoshoz, eddig ugyanis az ő hatáskörébe tartozott a koncessziós szerződések vizsgálata és ellenőrzése, amely az autópályákra vonatkozóan most az építési és beruházási miniszterhez került át.