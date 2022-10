nepszava.hu;

Lévai Anikó;Stumpf István;

2022-10-06 14:28:00

Orbán Viktor felesége a vágykeltő ételekről kérdezte Stumpf Istvánt egy interjúban

Meglehetősen szürreális beszélgetés jelent meg a Magyar Konyha friss számában.

Orbán Viktor felesége a Magyar Konyha nevű kiadvány szerkesztőbizottságának elnöke jó ideje, de most a lap főszerkesztőjével közösen készített nagyinterjút is jegyez a magazinban, melyben néhány, váratlan kérdést is feltett az egykori alkotmánybírónak, aki az első Orbán-kormányban miniszter is volt - derül ki a Blikk cikkéből.

„Gyerekkoromban a disznóvágáskor volt divatos a tunki, ami egy hagyományos hercegkúti, sváb étel. Megpirítják a frissen felfogott vért, tesznek hozzá májat, és pörkölt formájában elkészítik, tejfölös rántással vagy habarással felengedik, babérlevéllel ízesítik” - mélyül bele gasztronómiai élményibe. „Ez a kedvenc ételem, ezért »Tunki Pistinek« csúfoltak. A másik a tejfölös lángos, amit még nagymamám a kemencében sütött. A vasárnapi mise utáni tyúkhúslevesét csak anyósom és a feleségem levese múlja felül” - mondta, majd hozzátette, régebben ki lehetett volna kergetni a spenót- és sóskafőzelékkel, azonban ma már egy igen népszerű fogásnak számít nála.

A diskurzus váratlan csavart vett, amikor Lévai Anikó megkérdezte Stumpf Istvántól, melyek a leginkább vágykeltő ételek, melyek az igazi afrodiziákumok.