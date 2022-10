Szalai Anna;

Budapest;II. kerület;V. Naszályi Márta;Fidesz;

2022-10-06 15:51:00

Kudarcot vallott a második fideszes budavári puccskísérlet is, de V. Naszályi Márta ellenzéki polgármesternek sem sikerült győznie

A kerület költségvetésének módosítása, illetve a szociális rendeletnek a kata- és a rezsikárosultak 20 ezer forintos támogatásának lehetővé tévő változtatása is áldozatul esett a hatalmi harcnak.

A szeptemberi időközi választáson született I. kerületi kormánypárti győzelem után a Fidesz másodjára is nekifutott neki a polgármesterbuktatásnak. A múlt csütörtöki ülésen elsőre csak addig jutottak, hogy meghallgatták a nyertes Fazekas Csilla eskütételét. A napirendet azonban már nem tudták elfogadni, mivel Gulyás Gulyás Gergely Kristóf fideszes képviselő fél órás szünetet kért, de a kormánypárti, illetve a hozzájuk csatlakozott ex-jobbikos képviselők a szünet végén sem tértek vissza a terembe, így az ülést határozatképtelenség okán elnapolták.

De a mai újrázó ülésen is elakadtak a napirendi pontok meghatározásánál. V. Naszályi Márta ellenzéki polgármester bevezetésül ismertette a sürgősségi indítványokat, illetve a törölni kívánt napirendi pontokat, mire heves vita alakult ki. Gulyás Gergely Kristóf és a szintén fideszes Timár Gyula nem értett egyet azzal, hogy a kormánypárt által többek között a szervezeti és működési szabályzat módosítására, az új bizottsági struktúra kialakítására, az új bizottsági tagok és elnökök megválasztására, a szociális rendelet módosítására, az ideiglenes bizottság felállítására, valamint a testvérvárosi tanácsnokok kinevezésére vonatkozó indítványaikat levegyék napirendről.

A fideszes és a hozzájuk csatlakozott két ex-jobbikos képviselő által jegyzett javaslat értelmében egy kivételével valamennyi bizottság közülük való elnököt kapott volna, ahogy a testvérvárosi tanácsnok posztjára is saját emberüket jelölték. Az SZMSZ módosításával többek között szinte valamennyi jogkörétől megfosztanák a polgármestert, másrészt Böröcz Lászlónak, a kerületi Fidesz elnökének, mint Budapest világörökségi területfejlesztésének kommunikációjáért felelős miniszteri biztosnak "a képviselőkkel azonos feltételekkel kell helyet és hozzászólást" biztosítanának. (Korsós Borbála alpolgármester leváltására vonatkozó előterjesztést időközben visszavonták a fideszesek. Korsós volt az ellenfele az időközin Fidesz-KDNP jelölt Fazekas Csillának.)

A fenti javaslatokkal kapcsolatban törvényességi észrevételt tett a kerületi jegyzője, V. Naszályi Márta erre hivatkozva akarta törölni az ülés napirendjéről. Gulyás ezzel szemben azt állította, hogy szó sincs arról, hogy ezek az indítványok törvényellenesek lennének. Bizonyságul a szintén fideszes Sára Botond vezette fővárosi kormányhivatal levelére hivatkozott, amely ez ügyben levelet írt az I. kerületi önkormányzatnak. A jegyző erre elmondta, hogy a kormányhivatal csupán javaslattal élt, szó sincs utasításról, a napirend összeállítása a polgármester joga. V. Naszályi azzal érvelt, hogy nem engedheti meg, hogy a testület törvénysértő javaslatokat tárgyaljon meg. Az embert próbáló vita több mint egy órán át tartott, mire Csobánczy Gábor (DK) alpolgármester javaslatot tett arra, hogy az új kerületi rendőrfőkapitány meghallgatása, illetve a Bursa Hungarica alapítvány ösztöndíj felhívását kivéve az összes pontot töröljék az ülés napirendjéről. V. Naszályi erre húsz perces szünetet rendelt el. Ezúttal mindenki visszatért a terembe, Csobánczy pedig módosította a javaslatát és a fentiek mellett néhány politikailag semleges előterjesztés megtárgyalására tett javaslatot. Ezt végül elfogadták, az így megtartott indítványokat pedig meg is szavazták.

több intézményvezetői kinevezést, egy üzlethelyiség kimenekítését a kormányzati elvonásból, a térfelügyeleti kamerarendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatot, az autóbusszal való várakozás rendjéről és a Naphegy térségének forgalomcsillapítás szóló előterjesztést, az önkormányzati energiahasználat csökkentésére vonatkozó javaslatokat, a budavári adventi vásár megrendezésére vonatkozó pályázat kiírását, valamint a kilakoltatási moratórium meghosszabbítására és a szociális lakáspályázatot lezáró indítványt. Így ezekről döntés sem született. A testület a jövő héten rendkívüli ülést tart, ahol várhatóan mindezek napirendre kerülhetnek.

A kerületi Fidesz tehát újfent sikertelenül próbálta átverni az ellenzéki V. Naszályi Márta jogfosztását, valamint a bizottságok feletti teljes hatalmat biztosító előterjesztéseit. A törvényességi játszma azonban aligha húzható a végtelenségig, így a polgármesternek ennél ütésállóbb stratégiát kell kialakítania, ha működőképesen akarja tartani az önkomrányzatot. Helyzetét nehezíti, hogy láthatólag az ellenzéken belül sincs egység, a testületi ülés napirendi vitában ketten is, ha nem is ellene, de nem is mellette szólaltak fel.

Az időközi választást egyébként azért kellett kiírni, mert momentumos Gelencsér Ferenc áprilisban országgyűlési képviselő lett, és összeférhetetlenség miatt le kellett mondania önkormányzati tisztségéről. Az ellenzéki pártok a momentumos Korsóst, Gelencsér korábbi asszisztensét küldték a pástra, míg a kormánypárt a Budai Polgári Közösség elnökét, Böröcz László volt kormánypárti országgyűlési képviselő munkatársát, Fazekast. (Böröcz korábban a Fidelitas alelnöke volt.) A választásnak az adott különös jelentőséget, hogy Varga Dániel és Zsitnyák János korábbi jobbikos képviselők 2020 februárjában kiléptek pártjukból és függetlenként az áprilisi Fidesz-KDNP győzelem óta többször is átszavaztak a kormánypárthoz. Így nem is lehetett határozatképes ülést összehívni, mivel a fideszes képviselők az időközi választásig bojkottálták az üléseket.