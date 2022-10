nepszava.hu;

kilakoltatás;moratórium;Belváros-Lipótváros Önkormányzata;Tordai Bence;Jámbor András;Karácsony Gergely;ujjtörés;rendőrség;

2022-10-06 17:10:00

Kilakoltattak a rendőrök egy idős, beteg asszonyt, közben eltörték a tiltakozó Tordai Bence ujját

Ellenzéki politikusok is csatlakoztak a Város Mindenkié élőláncához az V. kerületben. Meg akarták akadályozni, hogy egy 300 ezer forinttal tartozó idős nőt utcára tegyenek, pedig a városrész fideszes polgármestere nemrég elfogadta a fővárosi kilakoltatási moratóriumot.

A mai fideszes kilakoltatás legszomorúbb eredménye, hogy hajléktalanná tettek egy kiszolgáltatott, idős, beteg asszonyt; ehhez képest legfeljebb kellemetlen mellékkörülmény, hogy a rendőri intézkedés közben eltört az ujjam – kommentálta röviden a csütörtök délután történteket Facebook-oldalán Tordai Bence (Párbeszéd) országgyűlési képviselő, aki meg is osztotta a bekötözött kézfejéről és az orvosi látleletéről készült fotóját.

Az ellenzéki párt társelnöke nem kertelt, mert szerinte a kilakoltatások felfüggesztését a Fővárosi Közgyűlésben a múlt héten megszavazó belvárosi polgármester, „Szentgyörgyvölgyi Péter egy hazug, képmutató, embertelen fidesznyik, aki törvénysértés árán, az önkormányzatnak anyagi veszteséget is okozva, könyörtelenül végigvitte a kilakoltatást”. A saját esetéről megjegyezte, hogy „az erőszakmentes ellenállás alacsony kockázatú, de nem teljesen kockázatmentes formája a polgári engedetlenségnek”.

Az ügy előzménye, hogy A Város Mindenkié (AVM) civil szervezet szerdán videóüzenetben kérte a 67 éves krónikus beteg asszony kilakoltatásának leállítását az V. kerület polgármesterétől, mert arról értesültek, hogy a fővárosi kilakoltatások leállítása ellenére a 300 ezer forintos tartozást elhalmozó, de létminimum alatti nyugdíjból élő asszonyt utcára tenné Belváros-Lipótváros Önkormányzata, amit végül meg is tettek. Bejegyzésük szerint lett volna megoldás, és a nő a Hálózat Alapítvány és a Menhely Alapítvány segítségével azonnal rendezni tudta volna hátralékát, ha az önkormányzat eláll a kilakoltatástól, és rendezi a bérleti jogviszonyt. Kérésüket az önkormányzat elutasította.

Az AVM csütörtök reggel élőlánccal próbálta megakadályozni a kilakoltatást, és Tordai Bence mellett frakciótársa, Jámbor András és Csárdi Antal LMP-s országgyűlési képviselő is csatlakozott az ellenállókhoz. Jámbor András Facebook-videójában sajnálkozott, hogy október 6-án, az aradi vértanúk kivégzésének napján és éppen Október 6. utcában tettek hajléktalanná egy idős nőt a „százmilliós ingatlanmutyik” miatt hírhedtté vált kerületben. Korábbi bejegyzésében arról is beszámolt az ellenzéki politikus, hogy Tordai Bence ujjának eltörése mellett „negyedórás birkózás után” őt is lerántották a rendőrök a lépcsőn.

Az ügyben ugyancsak közösségi oldalán protestált Karácsony Gergely főpolgármester is, aki szerint „a mostani válságos időkben mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy minél kevesebb polgártársunk veszítse el az otthonát”. Emlékeztetett, a Fővárosi Közgyűlés múlt héten egyhangúlag megszavazta azt a javaslatát, hogy a fővárosi önkormányzati bérlakásokból már a kötelező téli kilakoltatási moratórium előtt se lehessen senkit kilakoltatni. Sőt azt is egyhangúlag fogadták el, hogy a kerületi önkormányzatok is állítsák le az általuk indított kilakoltatási eljárásokat, s azt megszavazta Szentgyörgyvölgyi Péter is, akit Budapest vezető felszólított a határozat betartására.

A csütörtöki kilakoltatás eseményeire, illetve a Szentgyörgyvölgyi Péter fideszes polgármesternek címzett ellenzéki bírálatokra reagálva a belvárosi önkormányzat lapunkhoz eljuttatott közleményében azt írta, hogy „folyamatban lévő hatósági ügyekre – így a jelen lakáskiürítési végrehajtásra – a polgármesternek nincs ráhatása”. Mint kifejtették, a „kiürítési eljárás” nem csupán a felgyülemlett kilencéves bérleti- és fűtésdíjhátralék miatt indult, hanem az is, hogy a bérlő nem működött együtt sem az önkormányzattal, sem a lakóközösséggel, és „megkeserítette” a társasház lakóinak mindennapjait, a társasház közös képviselője többször is panasszal élt ellene.

A kerület, állítják, 2013 óta összesen már több mint 2,7 millió forint szociális támogatást nyújtott a bérlő számára, akinek a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmét a bíróság elutasította. Végül az idős, beteg asszonynak, akit az önkormányzat végig csak bérlőként említ, azt ajánlotta, hogy az önkormányzattal szerződésben álló, Iványi Gábor vezette Oltalom Karitatív Egyesületnél „kezdeményezheti a felvételét”, s ha együttműködik velük, lesz szállása.