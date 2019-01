Hangos tömeg követeli a rabszolgatörvény újratárgyalását a Kossuth téren - galéria

Már az sem számít, hogy a vidéki városokban sokkal erősebb a hatalomtól való függés, tömegesen állnak ki az emberek, hogy elmondják: nem ilyen országot akarnak.

Tapolcán 14 órától a Magyar Kétfarkú Kutyapárt demonstrál, „a rabszolgatörvény ellen és mellett”. Komlón, Szolnokon, Hódmezővásárhelyen, Debrecenben és Békéscsabán is demonstrálnak majd. Cegléden is tiltakoztak volna, de ezt a tüntetést rendőrség nem engedélyezte.

14:12, Tapolca

A veszprémi kisvárosban a Magyar Kétfarkú Kutyapárt szervezte a tüntetést. Felhívásuk alapján"túl sokan tüntetnek a rabszolgatörvény ellen. Gyertek megvédeni Orbán Viktort és a hazát MA 14:00- a Fő térre! Tapolca nem hagyja, hogy szidják a kormányt!" A Kutyapárt szerint "lassan 1 hónap elteltével sem hagy minket nyugodni az a gondolat, hogy csak 400 órát akarnak engedni túlórázni minket! Felháborító!!! Követeljük, hogy ezt a számot azonnal emeljék minimum 4000-re!"

A szakadó hóesésben a demonstrálókat Fidesz-szimpatizánsok kis csoportja várta, a nagyobbik kormánypárt irodája előtt felsorakozó ellentüntetők Soros-bérencezős - Összenő, ami összetartozik feliratú - molinót tartanak a magasba. Mi miért nem vagyunk rajta? - kérdezi az egyik kutyapárti aktivista, mire lekommunistázzák, egy másik kormánybarát pedig "sok mocskos embernek" nevezte a jelentős többségben lévő tüntetőket.

14:28, Nyíregyháza

A komoly hideg ellenére nagyjából negyven autóval, magyar, uniós és szakszervezeti zászlókkal tartottak forgalomlassító útlezárást Nyíregyházán civilek, valamint szakszervezetek és pártok képviselői. A délelőtti eseményen részt vett a vasas szakszervezet, a PDSZ, a vegyipari dolgozók érdekképviselete, az MSZP, a DK, az LMP, a Momentum és a Jobbik. A demonstrálók a város egyik forgalmas csomópontját zárták le, derült ki a Mérce.hu élő tudósításából.

14:35, Tapolca

Nagyjából négyszázan gyűltek össze a beszédek kezdetére. A szónokok a korábbi demonstrációk ismert témáiról, a túlóratörvényről, a közigazgatási bíróságokról, a korrupcióról beszélnek, miközben a fideszes ellentüntetők folyamatosan sípolnak, illetve kiabálnak. Szemkilövetők! 2006! Soros-csicska! – hallatszik a soraikból. Akadnak, aki ennél is vehemensebbek: amikor az egyik kutyapárti aktivista az Orbán Viktort kisvasúton ábrázoló Basky-képet akarja átadni egy idős kormánypárti férfinek, az az esernyőjével durván rávág a kezére, társa pedig rálép a földre eső képre.

15:00, Szolnok

A szervezők délután három órára a Szolnoki Tiszai hajósok Terére várták a kormánnyal elégedetlen helyieket. Töröljük le a cinikus mosolyt a Fidesz szájáról! kérték a demonstrálókat, akiket felszólítottak, vigyenek magukkal zseblámpát, mert előfordulhat, hogy Szegedhez és Pécshez hasonlóan a hatalom rájuk oltja majd a közvilágítást.

15:02, Komló

A baranyai kisvárosban a Momentum szervezte a demonstrációt Komló sem kér a rabszolgatörvényből! címmel. Azt hitték, a bejglitől lenyugszunk. Azt hitték, karácsony miatt megúszhatják. Azt hitték, büntetlenül folytathatják a hazudozást a mi pénzünkön. Tévedtek! - írták a Facebookon. A szervezők a pénteki, pécsi tüntetés sikerén felbuzdulva - több mint másfélezren gyűltek össze a megyeszékhelyen, ami részvételi rekord a rendszerváltás óta megrendezett demonstrációkon - több tucat résztvevőre számítanak - előzetes több mint hétszázan érdeklődtek az esemény iránt, s bő százan biztosra ígérték, hogy el is mennek tüntetni.



15:32, Tapolca

A demonstráció külön sikerének tartják a szervezők, hogy több tucatnyi aláírást sikerült összegyűjteni az európai ügyészséghez csatlakozás miatti népszavazás-kezdeményezés támogatására.

15:45, Szolnok

Noha a hideg és a havazás miatt a szervezők kevesebb résztvevővel számoltak, hiszen a környező településekről és a megye más városaiból sokan nem tudtak Szolnokra utazni az időjárás miatt, bő ötszázan gyűltek össze a tüntetésre. Orbán, takarodj!, skandálják a résztvevők, majd a kormányfő nevét Szolnok polgármesteréére cserélik, s felhangzik a Szalay, takarodj! is. A tüntetésen civilek mellett az ellenzéki pártok képviselői is szót kapnak, a demonstrálók így tucatnyi beszédet hallgathatnak meg. S nemcsak országos témákban, hiszen akad olyan szónok, aki arról beszél, a közvilágítás botrányos "korszerűsítésekor", melyet természetesen az Orbán-vej Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Elios végzett, mennyi pénz tűnt el kézen-közön.

16:04, Komló

A Zrínyi térről skandálva - Orbán, takarodj!, Mocskos Fidesz!, Viktátor! - vonult végig mintegy kétszáz tüntető a Városház térre, ahol Nemes Balázs, a Momentum országos szóvivője, valamint Hidegkuti Szabolcs, a párt helyi elnöke beszélt az egybegyűltekhez. A Momentum komlói vezetője felszólította Polics József fideszes polgármestert, hogy a városi cégekben ne alkalmazzák a rabszolgatörvényt, s erre kérte a helyi vállalkozásokat is. A demonstráció végén a tüntetők kiragasztották az ellenzék öt pontját a városháza ajtajára - a túlóratörvény azonnali visszavonását, kevesebb rendőri túlórát, független bíróságokat, az európai ügyészséghez csatlakozást és független közmédiát követelnek -, majd az időjárási lehetőséget kihasználva hógolyó-zápor zúdult a helyi Fidesz-irodára. A tüntetés mindenféle atrocitás nélkül ért véget.

16:35, Szolnok

Felváltva taps és pfújolás kísérte a felszólalók beszédeit. Amikor a Fidesz, Orbán Viktor vagy a kormánypárti városvezetés került szóba, fütyültek és tiltakoztak a tüntetők, akik a helyi ellenzéki összefogást említését viszont kitörő örömmel fogadták. Szolnokon ugyanis már áprilisban is az összefogás hiánya akadályozta meg az ellenzék sikerét, hiszen együttesen több voksot kaptak, mint a kormánypártok. A beszédek végén a már több mint félezresre nőtt tömeg a városháza elé indult, útközben a budapesti demonstrációkról ismert rigmusokat skandálva, a helyi Fidesz-irodát pedig O1G-matricákkal tervezik kidekorálni.

16:42, Tapolca

Tapolcán is véget ért a tüntetés, még ha nem is a legbékésebb keretek között. A cirka tucatnyi kormánypárti szimpatizáns, akik végigsípolták, - kiabálták és -gyalázkodták az eseményt zárásként hógolyóval dobálta meg a szervező Kutyapárt aktivistáit. A bő négyszáz főnyi tüntető viszont nem ült fel a provokációnak, így a rendőröknek továbbra is csak a szemlélődő biztosító szerep maradt.

16:58, Hódmezővásárhely

Öt felszólaló, köztük Márky-Zay Péter polgármester lépett a tüntetők elé. A városvezető, aki az év elején hivatalosan is elindította mozgalmát az országos problémák mellett helyi ügyekről és az ellene folyamatosan zajló lejáratókampányról is beszélt. Kijelentette, a kormánypártok helyi képviselői félnek, hiszen nem merték vállalni az előrehozott választásokat. Kiemelte az ellenzéki összefogás fontosságát, melynek hiánya áprilisban a harmadik kétharmados Fidesz-sikert hozta. Emlékeztetett a Orbán Viktor menekültkérdésbeli ellentmondásos politikájára, a határokon feltartóztatott százezrekkel szemben a pénzért - letelepedési kötvénnyel - befogadott közel húszezer külföldiekre. Követelte az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát, s a pártállamot támogatónak nevezte Lázár Jánost és a Fideszt. Európa, Európa! - skandálta a tömeg, amikor a polgármester kijelentette, vissza kell állítani a nyugati integrációt az orosz befolyás és a török barátság helyett. - Olyan Magyarországot fogunk építeni, amit egy év alatt Hódmezővásárhelyen már felépítettünk - jelentette ki Márky-Zay. - A fideszeseknek nem tőlünk, hanem a Fidesztől kell félniük. Arra is ígéretet tett, a közgyűlés elé terjeszti, hogy a helyi cégek ne alkalmazhassák a rabszolgatörvényt. A közigazgatási bíróságokkal kapcsolatban megjegyezte, a független bíróságok felszámolása azt jelenti, hogy az átlagembernek nem lesz esélye érvényt szereznie az igazának egy fideszes oligarchával szemben. A sajtószabadsággal kapcsolatban kijelentette, a jelenlegi hatalomnak hiába van a kezében a közmédia, s megannyi más sajtótermék, nehezebb a dolga, mint a Rákosi-rezsimnek, hiszen az internetet, a közösségi médiát nem tudja igájába hajtani.

17:12, Hódmezővásárhely

Beszéde végén Márky-Zay helyi békemenetre hívta a vásárhelyieket, míg a szervezők bejelentették, forró tea várja a hidegben kitartó tüntetőket. Egyúttal arra kérték az ellenzéki demonstrálókat, nem gyűlöljék a kormánypártiakat, hanem próbálják meggyőzni őket, magyarázzák el nekik a helyi, illetve az országban tapasztalható visszásságokat. Meg kell értetni velük, hogy elég volt a gyűlölet Magyarországából!

17:26, Szolnok

Végül elmaradt a helyi Fidesz-székház felmatricázása, ugyanis az épületet rendőrsorfal zárta el a demonstrálóktól. A szervezők azonban így is kiosztották az O1G-matricákat, hogy saját felelősségére bárki használhassa őket, egyúttal felszólították a tüntetőket, műemlékekre még véletlenül se ragasszanak. Hamarosan a belváros villanyoszlopainak többségén már O1G felirat virított. A tüntetés a városháza előtt véget ért, ám a szervezők bejelentették, összhangban a budapesti tüntetésekkel a jövőben Szolnokon is folytatódhatnak majd a demonstrációk.

17:34, Hódmezővásárhely

A tüntetők, akiknek létszáma úgy 4-500 főre környékén lehetett, egy kisebb sétát tettek Márky-Zay Péter polgármester vezetésével a belvárosban, majd a demonstráció eredeti helyszínére, a Kossuth térre visszatérve a szervezők befejezettnek nyilvánították a mindvégig békés rendezvényt.