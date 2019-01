Tíz másodpercet beszélt Hollik István a tüntetésekről, fejből mondta, hogy: Soros

Tízezrek mozdulnak meg szombaton Budapesten és vidéken, hogy kifejezzék nemtetszésüket a dolgozókat kiszolgáltatott helyzetbe hozó „rabszolgatörvény” miatt. A több ezres fővárosi demonstráció résztvevői hangosan dudálva, demokráciát követelve vonulnak a Parlament felé.

Élő közvetítésünket itt követheti:

József Attila után zengett a Mocskos Fidesz!

16:01 Szirénázva, füstgránátot élesítve fordult be a több mint tízezres tömeg az Alkotmány utcába. A rendőrség már az egyébként ártalmatlan játékszer használatát is szabálysértésnek kezeli, de most nem avatkoztak közbe. Egy fiatal szervezőlány érzéssel olvasta fel József Attila Levegőt című versét - aztán valamivel kevésbé emelkedetten mocskos fideszezésre buzdította a mögötte vonulókat.

Tizenötezredszerre is felhangzik a Ha én rózsa volnék

15:50 Munkás, diák, egy az irány - ez a tömeg új, közös rigmusa. A tüntetők egy óriási csoportkép kedvéért pár percre megálltak az Alkotmány utca előtt - aztán tovább indultak. Közben felhangzott az ellenzéki tüntetések agyonkoptatott, valamiért mégis kiirthatatlan dala, Bródy Jánostól a Ha én rózsa volnék... is.

15:38 A Deák téren befordult, majd a Bajcsy-Zsilinszky útra tért rá az időközben egyre gyarapodó tömeg, az elől vonulók már el is hagyták a Bazilikát. A kövezkező cél az Alkotmány utca lehet, ezen keresztül közelítik meg a Kossuth teret.

Tüntetni csak pontosan, szépen

Orbán a Várból néz le rátok, uratok lesz és nem szolgátok

15:20 Orbán Viktor a budai Várban kezdte az újévet, akár csak elődje, Horthy Miklós. Felköltözött, mert onnan akar lenézni ránk, nem szolgálni akar, hanem uralkodni - kiabálta a hangszóróba Barabás Richárd, a tüntetés hangadója. Arra is emlékeztetett, hogy a kormány az éj leple alatt vitette el Nagy Imre szobrát a Vértanúk teréről. Hazaárulók!- skandálta válaszként, és már valóban dühösen a mögötte haladó menet.

Az Oktogont is elhagyta már az időközben több mint tízezresre duzzadó menet, a téren több száz fiatal csatlakozott a Hősök teréről vonuló demonstrálókhoz. Demokráciát, skandálják tiltakozók, a menet pedig egy Általános sztrájkot! feliratú molinót visz maga előtt - a sztrájk graffitiként egyébként megjelent a Képzőművészeti Egyetem kapuján is.

Ezrek vonulnak tömött sorokban, elfoglalják az Andrássy utat

15:13 A tömeg méretére jellemző: az Andrássy út középső négy sávját teljes szélességében megtöltő, "sűrű" menet nem sokkal háromnegyed három előtt ért a Bajza utcához, az utolsó tüntetők pedig húsz perccel később vonultak át ugyanitt. A menet olyan hosszú, hogy az elöl lévők nyugodtan skandálhatták, "Orbán egy geci", az nem keveredett a hátrébb állók "Orbán takarodj!" kiáltásaival. .. - jelentette helyszíni tudósítónk. A menetben - ahogy a decemberi tüntetéseken is - feltűnően sok a fiatal. Rengetegen kereplővel, dudával, síppal érkeztek. A hangulatról sokat elárul az a jelenet: amikor egy tüntető azt kezdte skandalni, hogy "Orbán geci, Áder nyeli", sokan elmosolyodtak, de még többen jelezték, "ezt nem kéne, ez azért túlzás."

15:06 Hangulatfokozásként Orbán 2008-as beszédét is meghallgathatják a tüntetés résztvevői, amiben az akkor még ellenzéki politikus arról beszélt, hogy az olaj talán Keletről jön, de a demokrácia Nyugatról.

15:02 A tömegben zúg a Mocskos Fidesz, és az Orbán takarodj, Barabás pedig az Európa-szlogent is ismételteti. A tömeget lelkesítő pártszóvivő ezután a Kossuth téri demonstráció várható szónokait sorolja: beszédet mond többek között László Zoltán, Udvarhelyi Tessza, Törley Katalin is, a politikusok közül pedig Karácsony Gergely, Szél Bernadett, Tóth Bertalan, Csárdi Antal és Donáth Anna is felszólal.

A szervező csak szervez, nem nyilatkozik

14:50 A tömeggel vonuló tudósítónk megpróbált megszólaltani egy szervezőt, aki valamiért nem akart nyilatkozni.

Orbán olyan, mint Voldemort nagyúr

17:47 Orbán azt akarta, hogy a civil szervezetek, szakszervezetek és pártok ne bízzanak meg egymásban - akárcsak a Harry Potter-könyvek Voldemort nagyúrja, aki a széthúzásra építette erejét. Most megmutatjuk neki, hogy együtt vagyunk, mi vagyunk Orbán egyesült ellenzéke, és meg fogjuk ezt a rendszert dönteni - tüzelte hallgatóságát útközben Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője. A tömeg még nem igazán tüzes, de azért határozottan, dudálva-szirénázva vonul a Kossuth tér felé

14:40 Barabás Richárd szervezőként mindenkivel ki szeretné mondatni, hogy mit is rejt az O1G rövidítés, mérsékelt sikerrel. A Párbeszéd szóvivője szerint mindenkinek elege van abból, hogy Orbán gázszerelő barátja lett Magyarország leggazdagabb embere. Miután tapsot kért a civil szervezeteknek, és a szakszervezeteknek, bejelentette a tüntetés eddigi kulcsmondatát: mindenki Orbán ellen. Hogy a közmédia manipulációit elkerüljék, Barabás arra kér mindenkit, skandálják, hogy Elég volt - elvégre, nem a rabszolgatörvényt ünneplő tömegről van szó, jobb kivédeni a csúsztatásokat.



14:30 Beszédeket ugyan nem még mondanak a Hősök terén, de a tömegtájékoztatás azért nem maradt el: egy szervező bejelentette, hogy a menet pár percen belül elindul a Kossuth tér felé az Andrássy úton. A tüntetők kreatív transzparensekkel és kiegészítőkkel szórakoztatják magukat, egy decens idős úr esernyőjén is feltűnt az O1G rövidítés. Barabás Richárd, a Párbeszéd részéről ugyanakkor született MC-ként szórakoztatja a közönséget: közös búgásra, és ordításra biztatja a már több ezresre gyarapodó tömeget. Visszaszámlálás után elindulunk, és megmutatjuk, hogy nem félünk, nem kérünk a Fideszből és a rabszolgatörvényből - biztatott mindenkit Barabás. A visszaszámlálás után pedig dudálva, sípolva megindult a tüntető menet.



14:23 Elegünk van- kezdik skandálni a Hősök terén gyülekező tüntetők, néhányan arról beszélnek, hogy Orbánnak ideje lenne eltűnnie a közéletből. A tüntetők egyelőre egy-kétezren lehetnek, többen ritmusos dobolással igyekeznek meghozni a harci kedvet. Helyenként felhangzik az Orbán takarodj!- rigmus is.

Robotzsaruk védik a Fidesz székházát

14:14 Fidesz Lendvay utcai székházát eközben többszörös rendőrsorfal védi, méghozzá a Készenléti Rendőrség állig páncélozott "robotzsarui'; a rendőrség a jelek szerint már a tüntetés elején dulakodásra és ostromra számít - igaz, a téren egyelőre csak sétálgatnak, kisebb csoportokban beszélgetnek az emberek.

Kezdenek gyülekezni

14:02 Az MSZP szimpatizánsai és politikusai kevéssel kettő óra után már nagy számban gyülekeztek a Hősök terén, közöttük feltűnt Molnár Gyula országgyűlési képviselő is - de feltűntek már a Jobbik, a DK és a Momentum zászlói is a téren. Élő közvetítésünket itt követheti:

Budapest és a vidék is megmozdult a NER ellen



Kisebb vidéki megmozdulások után újabb országos demonstrációsorozatot tartanak a rabszolgatörvénynek is nevezett túlóratörvény és Orbán Viktor rendszere ellen. A legnagyobb rendezvény Budapesten lesz, a Facebookon meghirdetett tüntetésen eddig már közel 10 ezren biztosra jelölték részvételüket, és 33 ezer felett jár az érdeklődök száma is – a szervezők között ott a Humán Platform Egyesület az összes nagyobb ellenzéki párt, kilenc szakszervezet és jó néhány civil szervezet is. A fővárosi demonstráció a tervek szerint délután kettőkor startol a Hősök terétől, a résztvevők pedig ezután a Kossuth térre mennek. Útközben, stílszerű módon az Oktogonon csatlakozik hozzájuk az Oktogon közösség zenés demonstrációja is.

Tapolcán a Magyar Kétfarkú Kutyapárt tüntet, de tiltakozó felvonulást tartanak Komlón, Szlonokon, Hódmezővásárhelyen, Debrecenben és Békéscsabán is. Ismert, hogy a Kétfarkúak Cegléden is demonstrációt szervezett volna, de ezt a helyi rendőrség nem engedélyezte, mondván, a jóváhagyás nem az ő hatáskörükbe tartozik.