Állítólag Hende Csaba kommunikációs paneljeit mantrázzák Szombathelyen a kormánypárti képviselők (frissül)

Mintegy egymilliárd forintot mozgatott át az emberekre figyelve az ellenzék, a kormánypárti többség nem örül ennek - újra dübörög a költségvetési vita Vas megye fővárosában.

Ismét nekifutott az idei költségvetése elfogadásának a szombathelyi közgyűlés: a vasi megyeszékhelyen az év elején borult a korábbi status quo, a Fidesz-KDNP egy szavazás miatt árulónak nyilvánította az addig a kormánypártokat támogató, civil szervezet színeiben a testületbe került alpolgármestert, Molnár Miklóst, így az ellenzék váratlanul többségbe került. Ezt kihasználva – amellett, hogy jó néhány önkormányzati cég vezetőjét leváltották, s visszahívták a felügyelő bizottságaikból a kormánypárti képviselőket – az ellenzék több mint 120 módosító indítványt nyújtott be a fideszes költségvetési tervezethez, melyeket meg is szavaztak, Puskás Tivadar polgármester viszont újratárgyalásra visszaküldte ezeket a közgyűlésnek, melynek így a szerdai, rendkívüli ülésen kell dönteni a büdzséről. Ha ezúttal sem sikerül, a törvény szerint a belügyminiszter gyámság alá veszi a várost, ami azt is jelenti, befagyasztják a Szombathelynek időarányosan járó állami támogatásokat. Az új, ellenzéki tervezet a kormánypártihoz hasonlóan nagyjából 30 milliárd forinttal számol a bevételi és a kiadási oldalon, méghozzá hiány nélkül, viszont másfajta súlyozással. Megdupláznák az útfelújításokra jutó összeget, jutna pénz játszótér-felújításokra, fedett buszmegállók építésére, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatójának támogatására, több jutna a civil szervezeteknek, megemelnék a bérlakások felújítására szánt keretet, s minden közalkalmazott egyszeri, 20 ezer forintos cafetériát kapna. Mindez nagyjából egymilliárd forintos változtatás, forrásként megszüntetnék a polgármesteri kabinetjében három politikai munkatárs státuszát, nem adnának pénzt a stadion fenntartására, s újra tárgyalnák az egyetemnek szánt 200 milliós támogatást is. Azt is javasolja az ellenzék, vonják vissza a városi névhasználatot a friss, kormánypárti orgánumtól. Ha már sajtó: Puskás polgármester szerint Szombathelyen beköszöntött a cenzúra. Ezt arra értette, hogy elmaradt a helyi tévében egy heti műsor, melyben korábban a városvezető rendszeresen szerepelt.



Legyen inkább Jamaika

Puskás amúgy meglehetősen ingerülten és pikírten kezdte a közgyűlést, rögtön az elején öt perc szünetet rendelt el, mivel szerinte az ellenzék minősíthetetlenül viselkedett, majd kijelentette, lehet, az ellenzéknek nem okoz problémát a cenzúra, de a kormánypártiak máshogy szocializálódtak… A kormánypárti frakcióvezető, Lendvai Ferenc azonnal bevándorláspárti szivárványkoalíciózni kezdett, s rögtön csatlakozott hozzá a polgármester is, ám utóbbinak beletört a nyelve a kifejezésbe. - Jamaika a jamaikaiaké – adott ötletet valaki Puskásnak a baloldalról, hogyan gyakorolhatna, mire a polgármester újabb szünetet rendelt el, mondván, az ellenzéki képviselők nem bírnak magukkal. Láthatóan hosszú nap vár a közgyűlésre… Jó fél órás maszatolás után aztán végre megkezdődött az érdemi munka: az ellenzéki többség megszavazott néhány új napirendi pontot és módosítást, majd az új napirendet.

A diploma fáj itt

Meglehetősen erősen kezdődik a folytatás, Lendvai arról értekezik, hogy a bizottságokban és a városi cégek felügyelő bizottságaiban eddig diplomások ültek, most az ellenzék diplomást akar leváltani alacsonyabb végzettségűre. Nemény András, az MSZP frakcióvezetője a nem diplomás szombathelyiek nevében kikéri magának a megjegyzést. A kormánypárti képviselők persze megpróbálják védeni Lendvait, Illés Károly alpolgármester például visszamegy azokba az időkbe, amikor a kommunisták végzettség nélkülieket neveztek ki nagy cégek, téeszek élére. Emellett arról is beszél, nem volt választás Szombathelyen, a jelenlegi ellenzéki többség nem a választók akaratát tükrözi. És persze folyamatosan bevándorláspártizik. A jobbikos Balassa Péter csak annyit tesz hozzá, hogy 2014-ben a fideszesek is megszavazták azokat a bizottsági tagokat, akiket most a felügyelő bizottsági munkára alkalmatlannak tartanak. Az ellenzék végül megszavazza a változtatásokat. Hasonlóképpen a médiaközpont élén a változtatásokhoz és az összes többi, az előző rendkívüli közgyűlésen megszavazott határozathoz. Felállítják a bevándorlásügyi bizottságot is, mely az illegális migráció mellett azt is vizsgálja, a letelepedési kötvényesek, illetve a külföldi vendégmunkások közül hányan élnek Szombathelyen. A kormánypártiak szerint a képmutató és hiteltelen ellenzék azért akarta a bizottságot, hogy bevándorlókat hozzanak a városba, Brüsszel kottájából játszanak, ha pedig nem így van, akkor felesleges a grémium, ezért nem vesznek részt a munkájában. Puskás polgármester közben folyamatosan bevándorláspártizik és szivárványkoalíciózik, majd újabb szünetet rendel el.

Lapátharc a homokozóban

- Ismételten nyugalom és csend van, s betartják a parlamentáris formákat, úgyhogy folytathatjuk – lökte tovább a közgyűlés szekerét Puskás polgármester. Lendvai frakcióvezető már igencsak messze kanyarodik, no go zónázik, amit nem akar Szombathelyen látni, ahogyan azt sem szeretné, ha a saria törvényei szerint kellene élni a városban. Hihetetlen, de komoly vita alakul ki a legális és illegális bevándorlásról kormánypérti részről, s folyamatosan azzal vádolják az ellenzéket, hogy bevándorlókat akarnak Szombathelyre vinni. Minden felszólalásban elhangzik a bevándorláspárti szivárványkoalíció szóösszetétel – az ellenzék szerint ez Hende Csaba ukáza. Kecskés képviselő (Fidesz-KDNP) Frans Timmermanst, az EP szocialista alelnökét az Európai Néppárt szocialista tagjának nevezi, illetve állítja, az 1956-ban a soproni egyetemről kiment szakemberek alapították meg a kanadai erdészeti faipart! Végezetül a polgármester a vita zárszavában megállapítja, az ellenzékiek a bevándorlás mellett érvelnek… Aztán kirobban egy személyeskedő vita Puskás és Molnár között, a polgármester emiatt hosszan polemizál, többek között a saját életkoráról, mielőtt szavaznának. Aztán hülyeségnek titulálja a bizottság felállítását. De bármennyire is húzza az időt – újabb szünetet rendel el például -, végül mégiscsak átmegy a javaslat, lesz menekültügyi bizottság. Az elmúlt cirka háromnegyed óra vitája nagyjából olyan nívót képviselt, mint egy óvodai homokozóban a lapátharc.