Simicskának a kecske megmaradt

Egyetlen megőrzött cégét fejlesztgeti idén Simicska Lajos, 50 millióval forinttal tőkésítette fel kecskefarmját.

A nagy összeomlás során mindössze egyetlen cégéről nem mondott le Simicska Lajos és nem is adta azt át üzlettársának, Nyerges Zsoltnak, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt.-t. A cég juh- és kecsketenyésztéssel foglalkozik, ugyanakkor egy hárskúti vendégház működtetéséért is felelős. Az épület korábban hárskúti Ökoházként jelent meg a sajtóban, mely a megújuló energiaforrások alkalmazását volt hivatott bemutatni. Mára az épület egy 6 szobás vendégházzá vált, ahol egyebek mellett vadászati programokat is kínálnak az odalátogatóknak, akik akár a Zrt. lovardájában is kikapcsolódhatnak.

A Zrt. idén jelentősebb tőkeinjekciót kapott. A cégnyilvántartás szerint 2019. február elsején jegyezték be a jegyzett tőke január 8-án végrehajtott emelését. Így a cég 207 millió forintos tőkével rendelkezik a korábbi 147 millió forint után