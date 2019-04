Mit tehetünk az egészségünkért?

A változékonyság mellett a pénteken észlelhető kettősfronti hatás és a szél is megterhelheti az időjárásra érzékenyek szervezetét.

A szép tavaszi napokat a hét végéig egyre változékonyabb idő váltja fel: a megnövekvő felhőzet mellett akár többször is lehetnek záporok, sőt akár zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet is visszaesik néhány fokot – írta Pintér Ferenc meteogyógyász a Facebook-oldalán

A változás a pénteken érkező kettősfronttal kezdődik, ami önmagában ugyan nem okoz nagy lehűlést, de az arra érzékenyeknél akár intenzívebb tüneteket is okozhat. A gyakran erős szél, illetve a párásabb, fülledtebb levegő most azoknál is okozhat kellemetlenséget, akik az előző, átlagosnál melegebb napokban nem panaszkodtak.

Vérnyomás-ingadozás és egyéb keringési panaszok - szédülés, rosszullét - is jelentkezhetnek, de sokak szenvedhetnek napokig is eltartó, makacs fejfájástól is. A tünetekre gyakran még éjszaka is kínoznak, ilyenkor jelentősen romlik az alvásminőség, napközben pedig nyűgösség és ingerlékenység jellemző. Mindez akár az egészségi állapotra is hatással lehet, gyengül az immunrendszer és könnyebben megbetegszünk - írta a MeteoKlinika igazgatója.