Tóth Bertalan: a Fidesznek nincs is európai parlamenti választási programja

Péntek hajnalban állították fel új helyén, a budapesti Jászai Mari téren Nagy Imre szobrát – vette észre a hvg.hu. Az 1956-os forradalom után kivégzett mártír-miniszterelnökről készült alkotást tavaly decemberben szállították el a Vértanúk teréről, ahol az 1934-ben felavatott, majd 1945-ben lerombolt Nemzeti Vértanúk Emlékművét rekonstruálják, amely a „vörösterror” áldozatainak tiszteletére készült. A szobrot egyelőre fekete műanyag fólia fedi, ami a portál információi szerint május végén, június elején kerülhet le róla. Azt egyelőre nem tudni, hivatalos avatóünnepség lesz-e, a szobor alkotója, Varga Tamás korábban úgy nyilatkozott lapunknak: szerinte az lenne a jobb, ha az emlékművet hivatalos ceremónia nélkül állítanák fel új helyén. Míg a Vértanúk terén Nagy Imre szobra a Kossuth tér és a Parlament irányába tekintett, a Jászai Mari téren a szökőkút helyére került, háttal a Képviselői Irodaháznak, így a kicsivel távolabb található Országháznak is. Ungváry Krisztián történész a helyszín választással kapcsolatban korábban úgy vélekedett: a Jászai Mari téri helyszín üzenete nem túl jó, hiszen a tér mellett álló Képviselői Irodaház egykor az ÁVH központja volt. A szobor elmozdítása heves ellenérzéseket váltott ki, mások mellett Nagy Imre unokája, Jánosi Katalin, valamint a Nagy Imre Társaság is tiltakozott. A Társaság szerint a szobor éppen a Vértanúk terén volt megfelelő helyen, ugyanis így a demokráciához vezető utat szimbolizálta. Mécs Imre 56-os halálraítélt, egykori parlamenti képviselő egy decemberi demonstráción úgy nyilatkozott: a Kossuth tér az 56-os forradalom egyik központja volt. - Azzal, hogy a szobrot elvitték, már nem maradt emléke 56-nak a téren, csak néhány golyó a falban - tette hozzá. A Nagy Imre Emlékház is tiltakozott: „Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a konszenzusképtelen, erőből levezényelt áthelyezés és az elmozdítás módszere mélyen megsértette a forradalom miniszterelnökének és valamennyi 1956-os mártírunknak az emlékét” – írták. A szobrot, ami három üzletember – köztük a tavaly elhunyt Demján Sándor – kezdeményezésére, anyagi hozzájárulásával készülhetett el, 1996. június 6-án, Nagy Imre születésének 100. évfordulóján avatták fel. Wachsler Tamás, a Steindl Imre Program vezetője lapunknak adott korábbi nyilatkozatában elárulta: az emlékmű rekonstrukciójának, újbóli felállításának teljes költsége mintegy 50 millió forintra tehető. Avató ünnepséget nem terveznek.