Katasztrófavélelem

Még nem fejeződött be Ferenc pápa afrikai útja, de egyvalamiről már most nevezetes a vizit. Mozambikba menet az egyházfő azt mondta, számára megtiszteltetés, hogy folyamatosan támadják a konzervatív amerikai keresztények. E kijelentése nyilván nemcsak az amerikaiakra, hanem mindenkire vonatkozik, aki ellenségének tekinti őt. Akadnak ugyanis bőségesen a világban – s itthon is -, akiknek nagyon nem tetszik, hogy az Újszövetség szellemében lép fel a társadalom kirekesztettjeiért.

A klímavédelemmel kapcsolatos lépéseit is bírálatok sora fogadta, kivált az Egyedült Államokban, ahol az ultrakonzervatívok azt is kétségbe vonják, hogy emberi tevékenység idézné elő a globális felmelegedést. Eretnekséggel vádolják továbbá amiatt, mert elítéli a halálbüntetést, megkönnyítené a szentségek kiszolgáltatását az újraházasodottaknak, s nem kedvelik amiatt sem, mert keresetlen szavakkal illette a kapitalizmust.

Az amerikai keresztény konzervatívok vezéralakja Raymond Leo Burke bíboros, aki sosem tudja megbocsátani Ferencnek, hogy 2014-ben leváltotta az egyházi legfelsőbb bíróság éléről. Burke mellett Donald Trump egykori főideológusa, Steve Bannon tartozik a pápa legismertebb amerikai bírálói közé. Tehetős amerikaiak jelentős összegekkel segítenek olyan kezdeményezéseket, amelyek célja a pápa hiteltelenné tétele. Az olasz Il Messaggero című lap augusztus 20-án közzétett cikkében számolt be egy amerikai összeesküvésről, melynek célja a pápa elmozdítása.

Újra és újra eltöprenghetünk azon, hogyan értelmezik a Szentírást azok, akik azt olvassák ki belőle, hogy a kereszténység harcias vallás, amely mások meg nem értésén, kirekesztésen alapszik. Krisztus ennél jobban nem tudta volna tanítványai – elnézést a kifejezésért – szájába rágni, hogy a legfőbb erények közé a felebaráti szeretet, az alázat, a megbocsátás és a lemondás tartozik. Ferenc pápa épp ezeket az értékeket hirdeti. Azok, akik őt támadják, akár itthon, akár külföldön, jobb, ha újraolvassák az Evangéliumokat. Ha ez sem segít, akkor tényleg semmi.