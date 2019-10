Megint célkeresztben

Az önkormányzati választás valódi trendfordulót hozhat a magyar politikában és valódi változást az emberek életében. Reális esélye van annak, hogy a fővárosban, Budapest kerületeinek többségében, vidéki nagyvárosokban és kisebb településeken is ellenzéki vezetésű önkormányzatok alakuljanak. Ha ez bekövetkezik, az hosszú évek után megtöri a Fidesz egyeduralmát. Egy ilyen választási eredmény nem csak Magyarországnak, de egész Európának azt fogja üzenni, hogy a változás elkezdődött.



Egyre többen ismerik fel, hogy a választás nem egyszerűen pártok küzdelméről szól, hanem arról, hogy kiszabadítsuk falvainkat, városainkat a fideszes pártkatonák felelőtlen és hozzá nem értő vezetése alól. Arról szól, hogy önkényes és átgondolatlan fejlesztések helyett az ott élők érdekeit szolgáló beruházások valósuljanak meg. Arról szól, hogy a fejlesztési források a közösség érdekében hasznosuljanak, és ne a hatalomban lévőket gazdagítsák. Arról szól, hogy olyan legyen lakóhelyünk, ahol jól lehet élni, ahonnan nem elvándorolnak a fiatalok, hanem hazajönnek. Arról szól, hogy tudunk-e közlekedni, meg tudunk-e gyógyulni, hogy megfelelő tudáshoz tudjuk-e segíteni gyermekeinket, meg tudjuk-e óvni értékeinket és környezetünket. Arról szól, hogy emelt fővel járhatunk és nem tűrjük el, hogy arra méltatlan emberek legyenek a vezetőink.

A Fidesz polgármestereinek és politikusainak Orbán az első. A második pedig a saját zsebük. Ha nem így lenne, nem lett volna Elios botrány. Akkor még az is lehet, hogy az emberek láttak volna sötétedés után Dunaújváros, Hódmezővásárhely Szekszárd és megannyi más település utcáin. Ha nem így lenne, nem robbannának ki újabb és újabb korrupciós botrányok a Fidesz vezette településekben, kerületekben. Ne tévedjünk! Ezek a pénzek a mi útjaink kátyúiból hiányoznak. A rendelőintézeteinkből, a buszainkból, a vonatokból, az óvodákból, iskolákból. A tönkrement szociális rendszerből, a szétvert kulturális és tudományos intézményekből. A támogatás nem kegy, amit osztogatnak, hanem az a településeknek, az ott élőknek jár.

Tudom, hogy vannak olyan félelmek, amelyek szerint, ha a települést nem a Fidesz vezeti, akkor majd nem lesz pénz. A mai magyar viszonyokat ismerve ez a félelem nem is tűnik alaptalannak. De nem ezt akarjuk végre meghaladni? Nem az olyan egészen elképesztő, minden alkotmányos és morális elvet megsértő személyes alkukra szeretnénk nemet mondani, mint amilyen Orbán és budapesti helytartója, Tarlós István között köttetett? Nézzünk csak Szegedre. Botka László polgármestersége alatt a város hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ha Botkának sikerült, miért ne sikerülne a fejlődést elindítania Budapesten Karácsony Gergelynek? Miért ne sikerülne Szombathelyen, Miskolcon és szerte az országban? Nem is beszélve arról a formálódó elképzelésről, mely szerint az Európai Uniótól kapott támogatások egy részére a jövőben az önkormányzatok közvetlenül is pályázhatnak, kikerülve a kormány „elosztási” rendszerét.

Az ellenzéki jelöltek felkészültek és bizonyítani akarnak. Mindenki tisztában van azzal, hogy az ellenzéki együttműködés nem a választásokig tart, hanem azzal kezdődik. Valamennyi polgármester- és képviselőjelölt kész bizonyítani, hogy lehet jobban csinálni, akár ellenszélben is. Megmutatni, hogy az önkormányzatokat lehet átláthatóan működtetni, hogy a közpénzeket lehet a lakossággal együttműködve, a lakosság érdekében felhasználni. Hogy a Fidesz által tudatosan rombolt közszolgáltatások minőségét lehet javítani, ha országosan nem is, de helyi szinten mindenképpen. És helyre lehet állítani a valódi közéletet is, ahol a polgárok elmondhatják véleményüket, beleszólhatnak a testületek döntéseibe.

Nem véletlen, hiszen a Fidesz mindent megtesz, hogy kerülje a találkozást az emberekkel, és nem vállal nyílt vitát ellenfeleivel. Kampányuk nem szól másról, mint fenyegetésről, zsarolásról, a lejáratási kísérletekről, álellenzéki jelöltek állításáról, hazudozásról, üres ordibálásról, a valódi politikai párbeszéd ellehetetlenítéséről. Ha mondanivalójuk nincs is, a választás tétjét nagyon is érzik. Az orbáni logika szerint a Fidesz jelöltjeire helyben leadott szavazatok felhatalmazást adhatnak ahhoz, hogy még jobban megerősíthesse autokratikus rendszerét.

De Orbán saját tapasztalati alapján azt is pontosan tudja, hogy milyen erőt jelentenének egyeduralmával szemben az ellenzék vezette szabad városok és falvak. Ha valamitől, ettől biztosan tart. Mesterházy Attila, az MSZP volt elnöke