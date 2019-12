Szabad szemmel: Trump ügyvédje pont Budapesten kavart az egész botrány kulcsfigurájává vált ukrán ügyésszel

Szerdán új szakasz kezdődött a Donald Trump amerikai elnök alkotmányos elmozdítását célzó kongresszusi eljárásban.

Az ügy átkerült a Képviselőház jogi bizottságához, ahol tekintélyes alkotmányjogászok meghallgatásával arról volt szó, milyen feltételek esetén lehet leváltani az elnököt. Az amerikai alkotmány erre nagyon röviden tér ki: árulás, vesztegetés, illetve egyéb főbenjáró bűnök és vétségek esetén. Az eddig összesen két esetben lefolytatott impeachment eljárás során a Képviselőház emel vádat, majd a bírósággá alakuló Szenátus dönt. 1868-ban Andrew Johnson, majd 1998-ban Bill Clinton esetében nem volt meg a kétharmados szenátusi többség, s most is ez a legvalószínűbb forgatókönyv. A Képviselőház hírszerzési bizottsága, amelyre Nancy Pelosi házelnök a tényfeltáró munkát bízta, kedden este háromszáz oldalas jelentésben taglalta a történteket. Eszerint kétségtelen, hogy Trump elnök hivatali hatalmával visszaélve visszatartotta az Ukrajnának szánt, és a törvényhozásban megszavazott katonai segélyt, illetve saját, belpolitikai célú kéréseinek teljesítésétől tette függővé, hogy fogadja-e a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Ezt a demokrata párti politikusok tipikus vesztegetésnek minősítik: az elnök saját újraválasztási esélyeit akarta növelni, vagyis önös érdekeit képviselte azért cserébe, hogy ellássa hivatali kötelességeit. Trump azt szerette volna elérni, hogy Ukrajna nyilvánosan jelentsen be két vizsgálatot. Az egyiket a 2016-os elnökválasztási kampányba állítólagos kijevi befolyásáról - ennek célja az orosz beavatkozás súlyának kisebbítése, s a hírek szerint éppen a Kreml ültette el a bogarat az elnök fülében. A másik vizsgálat Joe Biden volt alelnök, Trump egyik legesélyesebb demokrata párti kihívója ellen irányult volna. A Fehér Ház csak akkor hagyott fel a nyomásgyakorlással, amikor egy közérdekű bejelentés révén az egész ügy kipattant. A machinációkban több miniszter és az elnök közvetlen környezete, például személyes ügyvédje is részt vett , miközben az adminisztrációban dolgozó jogászok és egyéb szakértők ismételten jelezték, hogy a dolog törvénytelen. A Trumpot - és ezzel saját 2020-as választási esélyeiket - védelmező republikánusok nem is tagadják a tényeket, de szerintük az eljárás igazságtalan és egyoldalú, másrészt az elnök esetleges ballépései sem indokolják az elmozdítását, amikor kevesebb mint egy év van hátra a következő választásig. A jogi bizottság várhatóan néhány hét alatt megfogalmazza a Trumppal szembeni konkrét vádpontokat, amelyekről a Képviselőház egyenként, egyszerű többséggel dönt. Ha akár egy is megkapja az egyszerű többséget, az vádemelésnek számít, és azzal az ügy átkerül a Szenátushoz. Addig azonban sok látványos összecsapásra lehet számítani, mivel a jogi bizottság eljárása végig a tévékamerák előtt zajlik, és a honatyák óhatatlanul "szerepelni" fognak. számára értékkel bíró dolgokat kívánt kapni, cserébe azért, hogy ellássa hivatali kötelességét.