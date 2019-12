Jaj, bocs, tisztelt színház, a pénze elment fideszes önkormányzatra, tűzoltó egyesületre meg az EMIH-re

Félmilliárd forintot kapott Rákosmente önkormányzata, 415 milliót pedig a Petőfi Irodalmi Múzeum.

Korábban a Népszava is megírta , a kormány olyan fejetlenül szórta a kulturális többlettámogatás milliárdjait, hogy ennyi erővel bárki kaphatott volna belőle. Ahogy akkor, ma is az Index hozta elsőként az ügyet, most egymilliárd forint útjára derült fény : Mint írja a lap, félmilliárd forintot kapott Rákosmente önkormányzata, 415 milliót pedig a Petőfi Irodalmi Múzeum abból az összegből, amelyre a kormány saját pályázati kiírása szerint is csak azok az előadó-művészeti szervezetek pályázhattak volna, amelyek már eddig is jogosultak voltak a kultúrtao nevű támogatási formára - jelent meg a döntés az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) oldalán. A Petőfi Irodalmi Múzeumnak 414 800 000 forint, Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatának pedig 500 000 000 forintot ítélt meg az EMET a 16. számú döntési lista tanúsága szerint, "előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása" jogcímen. Érdekesség, hogy már az előző két döntési listán is rejtélyes okból kitöltetlen maradt az a rubrika, amely azonosította volna, mely beadott pályázat alapján ítélték meg a döntéseket, de a mostani listában ez a rubrika már nem is szerepel.