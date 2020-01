Több településen is egészségtelen a levegő

A szakszervezetek 15 százalékos emelést akarnak, a cég egyelőre hallgat.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) elnök-vezérigazgatója nem mondta ki a bértárgyalások tegnapi indulásakor, hogy hány százalékos emelést ajánl a dolgozóknak az érdekvédők 15 százalékos követelésével szemben, mégis fontos kérdésekről sikerült megállapodni – tájékoztatták a Népszavát a társaságnál működő szakszervezetek vezetői. Mindkét oldal támogatta, hogy a béremelés két részből álljon: egy egységes alapemelésből és a cégnél munkában töltött évek után járó differenciált további százalékokból. Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) vezetője szerint egy ilyen rendszer alkalmas lehet a most gyorsan továbbálló munkatársak megtartására, mert azt üzeni, hogy megbecsülik őket. A részletek kidolgozását várhatóan már a jövő héten megkezdik, mert a vállalat és a szakszervezetek is januárig visszamenőleg érvényes, gyors megegyezést szeretnének. Az érdekvédők 15 százalékos követelése a cafetéria-juttatásokra is érvényes. A munkavállalókat képviselő szervezetek ugyanakkor a gazdasági környezet és a munkaerőpiac gyors változásai miatt elutasították, hogy többéves megállapodás szülessen, ahogy azt is, hogy a béremelés várható összege csökkenjen a munkakörülmények javítására fordított pénzzel. Azt pedig, hogy minden járatnál megvizsgálják, lehet-e valamilyen változtatással spórolni, hosszú és kevés sikerrel kecsegtető lépésnek tartanák. A szakszervezetek nem szeretnének eljutni oda, hogy munkabeszüntetéssel harcoljanak ki magasabb béremelést a BKV dolgozóinak, de létezik kész forgatókönyvük arra az esetre is, ha nem marad előttük más választási lehetőség. Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VTDSZSZ) elnöke elmondta lapunknak, hogy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012-ben született törvény alapján a sztrájk második napjától jogszerű, hogy csak reggel 6 és este 18 óra között dolgoznának, ami egész Budapestet megbénító közlekedési káoszt okozna.