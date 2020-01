Karácsony elrendelte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát Budapesten

A szálló por légszennyezettségi szintje szerdán és csütörtökön három mérőponton meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket.

Elrendelte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester, miután a szálló por légszennyezettségi szintje január 8-án és 9-én is három mérőponton meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket – közölte a Főpolgármesteri Hivatal péntekre virradó éjszaka az MTI-vel. Közleményük szerint az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján pénteken a szálló por koncentrációjának napi átlaga a tájékoztatási határérték körül alakulhat – javulás nem várható. Szombaton a frontátvonulás és megerősödő szél hatására kitisztul a levegő. Vasárnaptól napközben javulhat a levegőminőség, majd az éjszakai órákban erőteljes romlás kezdődik. Ez a folyamat hétfőn is megismétlődhet: éjszaka hirtelen, erőteljes romlás után napközben javuló tendenciákkal. A hivatkozott és a Fővárosi Önkormányzat honlapján is közzétett hatósági határozat önkéntesen betartandó, megelőző intézkedései közül kiemelték, hogy a további romlás elkerülése érdekében mérsékeljék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, továbbá lehetőség szerint szüneteltessék az egyéni gépjárműhasználatot – a legszennyezőbb gépjárművek, valamint a belső égésű motorral hajtott segédmotoros kerékpárok és a belső égésű motorral hajtott kerékpárok esetén –, és részesítsék előnyben a közösségi közlekedést. Kiemelik, hogy a fővárosi szmogrendelet alapján minden olyan gépjármű a legszennyezőbbnek tekinthető csoportba tartozik, amely nem tartozik a riasztási fokozat forgalomkorlátozó intézkedései alól a funkcionális kivételeken túl a további kivételekként meghatározottak közé. Tehát, csak a következő kedvezőbb tulajdonságú, környezetvédelmi osztályú (a forgalmi engedély szerinti V.9 kódú) gépjárműveket nem érintené a budapesti szmoghelyzet riasztási fokozata során a forgalomkorlátozás:



az 5-ös (vegyes hibrid, csak gázüzemű, csak elektromos meghajtásúak, ide értve a betűjellel kiegészített újabb 5-ös kódokat is),

a 6-os (az Euro 3 benzines),

a 9-es (az Euro 4 benzines),

a 14-es benzines (az Euro 5 benzines – ebben az osztályban az Euro 5 dízelüzeműek korlátozottá válnának),

valamint a 15-ös és 16-os (az Euro 6-osak) üzemanyaguktól függetlenül.

A szálló por légszennyezettségi szintje miatt esetleg elrendelhető legsúlyosabb esetben, a riasztási fokozatban a budapesti forgalomkorlátozó intézkedések – az azt megszüntető intézkedés hiányában – minden nap 6 órától 22 óráig tartanak.