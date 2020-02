Csehországban már tombolt egy kicsit a felénk tartó Ciara, 100 ezer háztartás maradt áram nélkül

A katasztrófavédelem segít felkészülni a szélviharra.

Mintegy százezer háztartás maradt áram nélkül Csehországban az országon hétfőre virradóra átvonuló és kiadós esővel kísért szélvihar következtében. A Ciara névre keresztelt ciklon miatt számos helyen, főleg a cseh-német határon, leállt a vasúti forgalom a sínekre dőlt, kitört fák következtében, s több hegyvidéki közúton is közlekedési akadályok alakultak ki. A heves szélviharnak eddig három sérültje van, és komoly anyagi károk keletkeztek. A kidőlt fák több helyen - Prágában, Prachaticében, Ceské Budejovicében - parkoló gépkocsikra estek, a vihar néhány épület tetőszerkezetét is megrongálta. A széllökések sebessége helyenként meghaladta az óránkénti száz kilométert. A cseh-lengyel határon fekvő Óriáshegység (Krkonose) legmagasabb, Snezka nevű hegycsúcsán pedig rekordnak számító 180 kilométer/óra szélsebességet mértek - mondta Teodor Marjan meteorológus a közszolgálati Cseh Rádióban. A legnagyobb nehézségek a Prága körüli Közép-csehországi régióban vannak, ahol kora reggel 37 ezer háztartásban nem volt villany - jelentette a Cseh Energetikai Művek (CEZ). A nyugat-csehországi Karlovy Vary környékén 21 ezer, Pilsen (Plzen) környékén pedig több mint 15 ezer háztartás nélkülözi az áramot. "Elsősorban a legfőbb magas feszültségű vezetékeket állítjuk helyre, mintegy 150 helyről jelentettek problémát" - nyilatkozott a közrádióban Sona Holingerová, a CEZ szóvivője. Prágában a szélvihar miatt hétfőn zárva tart az állatkert. A Cseh Hidrometeorológiai Intézet felhívta a lakosság figyelmét, hogy a nap folyamán újabb szélviharokra - 70-110 kilométeres óránkénti sebességűekre - lehet számítani, ezért mindenkit óvatosságra intett, és országszerte a legmagasabb fokú készültséget rendelték el. A magyar katasztrófavédelem is figyelmeztet a viharra, mert a Ciara nálunk is fákat csavarhat ki a földből, vezetékeket szakíthat le, megrongálhatja a házak tetőszerkezetét, közlekedési zavarokat és akadályokat idézhet elő. Fontos, hogy készüljünk fel és tudatosan védekezzünk az erős széllökések ellen. A katasztrófavédelem tanácsai