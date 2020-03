Újabb Trianon-emlékműre írtak ki pályázatot az Emmi megbízásából

Úgy tűnik, Kásler minisztériuma szerint kevés az 5 milliárdos Trianon-árok.

A második emlékműről egyelőre nem sok derül ki azon kívül, hogy ott rendszeresen akarnak majd nagyobb létszámú megemlékezéseket tartani. A pályázati kiírás nem tér ki például az anyagiakra. Még a helyszín is bizonytalan: a kormány vagy az első kerületben, vagy pedig olyan vidéki helyszínen állítaná fel, "ahol a művészeti mondanivaló topográfiai, történelmi kontextusba is helyezhető". Előírják továbbá, hogy a mű - tartós anyagból készült térplasztika vagy építmény - felületén szerepeljen egy szöveg is, ami elmagyarázza annak "eszmei mondanivalóját". De ami a külsejét illeti, lehet figuratív vagy allegorikus kompozíció is, a lényeg csak a nemzetieskedés: "a művészeti mondanivalónak a magyar nemzet egységének, erős nemzettudatának és fennmaradni akarásának üzenetét kell hordoznia".