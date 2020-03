300-ra nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon

Sajátos módon és kissé drágán segítené maszkokkal a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat fideszes elnöke a térség településeit. A polgármesterek nem ilyen támogatásra számítottak.

– Csak remélni tudjuk, hogy nem lesz majd kötelező a borsos árú maszkokat a megyei önkormányzaton keresztül beszerezni – ezt mondta a Népszavának az egyik Hajdú-Bihar megyei falu alpolgármestere, miután eljuttatta hozzánk a megyei közgyűlés fideszes elnöke, Pajna Zoltán levelét. Ebben a kormánypárti politikus arról írt, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel a Wizz Air direkt repülőgépeket indít minden héten Kínába annak érdekében, hogy a maszkok és védőfelszerelések időben Magyarországra érkezzenek, majd konkrét segítséget ajánlott N95 FFP2 típusú teljes arcmaszkok beszerzésében, darabonként 5,5 euró plusz áfáért, vagyis nagyjából 2500 forintért. A megrendelt terméket tájékoztatása szerint a debreceni repülőtéren lehet majd átvenni, a minimális rendelésszám pedig ezer darab, de, mint írta, azoknak a településeknek is segítséget nyújtanak, amelyek ennél kevesebbre tartanak igényt. Azoknak, akik élni kívánnak az ajánlattal, Pajna Zoltán a saját hivatalos elnöki email-címét adta meg, ezen lehet jelezni az igényelt darabszámot is. – Írtunk egy udvarias levelet, hogy köszönjük a lehetőséget, de ennél sokkal olcsóbban sikerült beszereznünk az arcmaszkokat – tájékoztatott a balmazújvárosi polgármesteri hivatal egyik vezető munkatársa. Szavai szerint ugyanilyen típusú maszkot rendeltek a világhálón, darabját ezer forint plusz áfáért, vagyis közel feleannyiért, mint a közgyűlési elnök ajánlata volt. Egy kis falu polgármestere pedig úgy reagált a levélre: furcsállja ezt a „nyomulást”, hisz miközben az országos tisztifőorvos visszatérően azt sulykolja, hogy csak a beteg emberek viseljenek maszkot és azok, akik ilyen embereket ápolnak, a fideszes megyei önkormányzat maga „dílerkedik” a védőeszközökkel. Pajna Zoltán szerint szó sincs arról, hogy a megyei közgyűlésnek saját kontingense lenne, véletlenül sem akarnak nyerészkedni, mindössze továbbította egy magáncég ajánlatát a helyi önkormányzatoknak. Az igények felmérésére szerinte azért lenne szükség, mert van település, ahol csak néhány száz arcmaszkot vennének, így koordinálni lehetne a megrendeléseket, hogy összejöjjön a minimum ezer darabos rendelési limit. Szavai szerint rengeteg ajánlat kering most, az árak szabadpiaci árak, s nem minden maszk tudja ugyanazokat az elvárásokat teljesíteni. Az általa „kiközvetített” például 12-14 napig használható biztonsággal, míg mások csak néhány óráig.



Egy szakmai forrásunk azt nem vitatta, hogy az árak valóban elszálltak, és tulajdonságaikban nagy különbségek vannak a maszkok között. Jelezte azt is, hogy a szállítási határidő még mindig nagyban meghatározza a költségeket, a gyorsaság jókora felárral jár. Ezzel együtt is túlzónak tartja az 5,5 eurós árat. Tapasztalatai szerint nagyobb mennyiségű vásárlásnál a 3,5-4 euró a reálisabb ár. Pajna Zoltán kitért arra is, hogy az utóbbi időben nemcsak a maszkok ügyében próbált segítséget nyújtani, ugyanígy közvetített gyümölcslevek vagy élelmiszercsomagok eljuttatásában is. Arra a kérdésünkre azonban nem válaszolt, hogy korábban küldte-e már ki más maszkot kínáló cég ajánlatát is a településeknek. A közgyűlési elnököt kérdeztük arról is, milyen cég ajánlatát közvetítette, de csak annyit közölt: nincs felhatalmazva, hogy ezt elmondja. A települési polgármestereket már csak azért is meglepte a levél, mert a hét eleji hírek alapján nem gondolták, hogy egy magáncég drága ajánlatának kiközvetítése jelenti majd a felsőbb segítséget. Hétfőn hírek sokasága jelent meg ugyanis arról, hogy megérkezett Kínából az első olyan gép, amely jelentősebb maszk- és védőfelszerelést hozott a kormány megbízásából. Az MTI több fotót is kiadott, arról, hogy a Sanghajból érkező gépet Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) miniszterhelyettese, Gazsó Balázs, az ITM közigazgatási államtitkára és Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora fogadta. Némelyikük még a dobozok pakolásába is beszállt egy fotó erejéig. Mára viszont kiderült, hogy nem abból a szállítmányból kínált maszkokat eladásra a közgyűlési elnök. Pajna Zoltán ugyanis azt mondta, még nem is érkeztek az országba a levélben ajánlott maszkok, egyelőre csak az igényeket próbálták felmérni.