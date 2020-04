Egymilliárd dollárt ad a járvány elleni harcra a Twitter alapítója

Az MNB összesen 3000 milliárd forintot pumpál a magyar gazdaságba, emelték a jegybanki kamatot, kilőtt a forint.

Az elmúlt hetekben az elért gazdasági eredmények veszélybe kerültek – mondta Matolcsy online sajtótájékoztatóján a MNB Youtube-csatornáján. A vírus megtámadta Magyarországot, a kormányzatot, az állam működését, a családokat és a gazdaságot - mondta a jegybank elnöke. Az MNB akkor adja a legjobb választ erre a támadásra, ha megerősíti Magyarország pénzügyi rendszerét. Az a cél, hogy Magyarország visszakerüljön dinamikus, gyors felzárkózási pályára., ezért több döntést is hozott: 1. MNB visszahozza a növekedési hitelprogramot, NHP Hajrá néven. Ezzel 1000 milliárd forintnyi új forrást közvetítenek, ezt egészíti ki a már futó a 500 milliárdos NHP Fix program. Ebből ezer milliárd a friss pénz. Az NHP a kkv-k hitelezését segíti. 2. Felemelték 20 évre az NHP hitelek futamidejét és 10 milliárdra az elérhető összeget. 3. Korábban mindenki, mindenre igyekezett NHP felvenni. Most rendkívüli helyzet van, ezért az összes lehetséges célra megnyitják az NHP hiteleket: fejlesztésre, beruházásra, forgóeszközhitelre – vagyis akár a bérfizetésre kaphatnak hitelt a cégek. Ezen túl hitelkiváltásra is használni az NHP Hajrát – mondta Matolcsy György. 4. Az MNB a bankrendszer tagjainak plusz négy százalékos kamattámogatást ad az NHP hitelek közvetítésre. A cégek maximum 2,5 százalékon vehetik fel az NHP hiteleket, ez a bankok számára elvileg 6,5 százalékos banki nyereséget biztosít. De az MNB arra bízhatja hitelfelvevőket, hogy alkudjanak a bankokkal, így akár mínusz egy százalékkal is vehetnek fel hitelt – mondta Matolcsy. 5. Az MNB a bankoknak előírta, hogy az NHP hitelkérelmeket két hét alatt el kell bírálniuk. Ha erre kerülk sor vagy elutasítják a kérelmet, akkor az MNB hitelkérelmet átteszi egy másik bankhoz. 6. Az MNB a növekedési kötvényprogramjába nem tesz plusz pénzt – ez a nagy cégek és a NER-lovagok fejőstehene – de javítanak a feltételeken. Tíz év helyett 20 év lesz a futamidő, és maximális összeget 20 milliárdról 50 milládra emelik. Még 200 milliárdnyi keret nincs lekötve, de lehet szó emelésről. 7. Az MNB 250 milliárdos osztalékot fizetett be a nyereségéből a költségvetésbe. A jegybank az aranybefektetésein elért 130 milliárdos nyereségét is befizették, ezért ilyen nagy a nyereség. 8. MNB nullára vitte le bankrendszer tartalékrátájának szintjét - ezzel 250 milliárddal nőtt a bankrendszer likviditása – ennyivel több pénzt helyezhetne ki bankok. 9. A Monetáris Tanács döntése szerint 1500 milliárd forinttal javítják a bankrendszer likviditását. A bankrendszer így képes lesz arra, hogy a háztartásokkal együtt felvásárolja az állampapírokat – így belső piacról lehet az államadósságot finanszírozni. Az MNB összesen 3000 milliárd forintnyi plusz forrást adott a gazdaságnak, ez a GDP hat százaléka – összegezte az Matolcsy György az MNB mai döntést. De ezzel nem értek véget a bejelentések: Nagy Márton a jegybank alelnöke bejelentette, hogy a Monetáris Tanács a kamatfolyosót szimmetrikussá tette, ami gyakorlatilag egy újabb kamatemelést jelent. Az alapkamat továbbra is 0,9 százalék, de azt az egyhetes kamatot mínusz 0,05 és plusz 1,85 százalék között eltérítheti az MNB a heti aukciókon. Ez gyakorlatilag a kamatok emelését jelenti, amely hatalmas lökést adott a forintnak végre jó irányba. Az euró a bejelentés előtt 361 forinton állt, a bejelentések után 357,36-ig esett vissza.