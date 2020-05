Donald Trump már megint mindenkinél is okosabb akar lenni

Ezek a kórokozók régebben velünk élnek, ezért kisebb a hírértékük, de ugyanúgy szedik áldozataikat, sőt.

Jemenben a koronavírus csak egy – és korántsem a legsúlyosabb – baj a sok közül: hivatalosan eddig 65 megbetegedést és tíz halálesetet regisztráltak, írja a magyarnemzet.hu . Miközben a chikungunya-láz is felütötte a fejét, nevük elhallgatását kérő tisztségviselők szerint már legalább háromezren elkapták és ötvenen bele is haltak. A szúnyogok által terjesztett betegség rendkívüli ízületi fájdalmakkal jár, és bár halálozási rátája alacsony, nincs ellene védőoltás, sem hatékony gyógykezelés. Jemenben évek óta kolerajárvány is pusztít. Az ENSZ becslései szerint idén májusig a fertőzésgyanús esetek száma meghaladta a 110 ezret, összességében már több mint kétmil­lióan kaphatták el a kórt, amely kétezer életet követelt. Mint a jemeni példából is látszik, a koronavírus ugyan uralja a figyelmet, de a világ számos területén megannyi gyilkos járvány tombol tovább. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a honlapján 18 különféle betegséget sorol fel, melyek rendre felbukkannak, idén pedig már negyvennél is több kitörést jelentettek. Közülük a leggyakoribb a Kongói Demokratikus Köztársaságban pusztító ebola. Miközben a 84 millió lakosú országban eddig hivatalosan alig több mint 1100 Covid–19-es esetet és tíz ehhez köthető halált jelentettek, az évek óta rendszeresen visszatérő ebolát májusig 3317-en kapták el, és 66 százalékos (!) halálozási ráta mellett 2279-en veszítették benne életüket. A WHO az elmúlt hetekben jelentett még kanyarójárványt Burundiból és Mexikóból, valamint újra felbukkant a közel-keleti légúti koronavírus (MERS) Szaúd-Arábiában és Katarban. Áprilisban a Franciaországhoz tartozó Mayotte szigetén a dengue-láz ütötte fel a fejét, Etiópiában a sárgaláz fertőzött.