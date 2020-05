Lényegében mindenkit hazaküldtek a börtönökből, kivéve a politikai foglyokat

Mexikóban, Kolumbiában és Argentínában együttesen csaknem 5000 áldozatot követelt az eddig megállíthatatlan kór.

Tombol a koronavírus-járvány több latin-amerikai országban: a csaknem 126 millió lakosú Mexikóban újabb 353 halálesetről számoltak be, ami a legmagasabb, amelyet egy nap során feljegyeztek a járvány február végi kezdete óta. Az országban eddig 3926-an hunytak el a koronavírus okozta betegségben, ezen kívül további 277 halálesetnél feltételezik ezt. Összesen 38 324 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, csak szerdán 1997 újabbat, valamint további 22 980 betegnél még a laboratóriumi eredményekre várnak. Mindezek ellenére a mexikói kormány a járvány miatti korlátozások lazítására vonatkozó, május 18-án fokozatosan életbelépő tervet ismertetett szerdán, amelynek alkalmazása mindenkire „önkéntes alapú” lehet. Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök ugyanakkor otthonmaradásra kérte a lakosságot. Kolumbiában 659 újabb koronavírus-fertőzöttről számoltak be, ami rekordnak számít. A hatóságok 14 újabb halottról adtak hírt, így 493-ra nőtt a fertőzésből eredő halálesetek száma az országban, ahol a regisztrált fertőzöttek száma 12 272. Iván Duque kolumbiai államfő bejelentette, hogy a járvány fékezése érdekében fokozzák a katonai jelenlétet a kolumbiai-brazíliai-perui hármashatár közelében lévő Leticia városban, ahol 743 fertőzöttet és 26 halálesetet jegyeztek fel. A Kolumbiával szomszédos Venezuelában Nicolás Maduro elnök eközben bejelentette a járvány miatt március 13-án elrendelt rendkívüli állapot meghosszabbítását június 13-ig. Venezuelában eddig 423 koronavírus-fertőzöttről és a fertőzésből eredő 10 halálesetről számoltak be. Mindeközben a délebbre fekvő Argentínában is megdőlt a naponta regisztrált új fertőzöttek száma, 285 újabb esetről számoltak be, ezzel 6563-ra nőtt az eddig feljegyzett fertőzöttek száma az országban. Az argentin egészségügyi tárca kedden újabb öt halálesetről számolt be, így már 319-re nőtt a halottak száma.