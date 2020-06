Meghalt két beteg, 10 újabb koronavírusos fertőzöttet regisztráltak

Elpattant egy erős láncszem az egri ellenzéki együttműködés eddig szorosnak tűnő rendszerében.

A Jobbikot épp tegnap elhagyó polgármester , Mirkóczki Ádám megvált korábbi alpolgármesterétől, a szocialista Mirkóczki Zitától – aki másod-unokatestvére és az MSZP városi elnöke –, majd kinevezte helyette a szintén MSZP-s, de a politikai hadszíntéren kevésbé gyakorlott Farkas Attilát. Úgy tudjuk, annak, hogy Mirkócki Ádám épp tegnap távozott a Jobbikból, köze van az egri ügyekhez. A polgármester lapunknak megerősítette, ezzel a lépéssel akarta üzenni, hogy nincs helye a pártpolitikának ott, ahol egy városért kell dolgozni, ezt pedig már függetlenként hitelesebben tudja képviselni. Az időzítés azért sem lehet véletlen, mert információnk szerint még a héten várhatóan az ellenzéki erőkből összeállt Együtt a városért frakcióülést tart, ahol elemzik majd az alpolgármester felmentése miatt kialakult helyzetet. Heves vita várható, Egerben legalábbis többen úgy vélik, akár időközi választáshoz is vezethet a konfliktus.Noha a polgármester elvileg nem borította fel az erőviszonyokat, a döntés mégis megbillentette az ellenzéki együttműködést. Főként, mert a „kirúgás” formailag sem volt rendben. Az egri önkormányzat oldalán ugyanis először az jelent meg, hogy Mirkóczki Zita lemondott az alpolgármesteri tisztségéről, később viszont azt jelezte a polgármester: adminisztratív hiba történt, nem lemondás, hanem a megbízás visszavonása szerepelt indokként. Ennek tisztázásra a volt alpolgármester az illetékes kormányhivatalhoz fordult jogorvoslatért.Arról Mirkóczki Ádám és Mirkóczki Zita sem beszélt lapunknak, hogy mi vezetett a „szakításhoz”, rendre kitérő válaszokat kaptunk. Ugyanakkor a városban tudni vélik, hogy nem egy konkrét ügy vagy vita áll a háttérben, sokkal inkább az: két erős, de különböző személyiségről van szó, akik nem találták a közös hangot.– Nem most áprilisban érlelődött meg bennem az elhatározás, hogy nem a megfelelő alpolgármestert választottam a kulturális és szociális ügyek vitelére, ez már tavaly decemberben megfogalmazódott bennem – mondta a Népszavának Mirkóczki Ádám polgármester. Szavai szerint a jó cél érdekében nem esik nehezére konfliktusokat felvállalni: ezzel válaszolt is arra a sok egriben felvetődött kérdésre, miért vett a személycserével a nyakába egy politika balhét, ami ráadásul az ellenzéki összefogást is megrengette.– Fel vagyok készülve minden eshetőségre és semmiféle pártpolitikai nyomásnak nem fogok engedni. Ugyanakkor bízom a frakció bölcsességében, s abban, hogy a többség megérti a döntésemet – mondta. Hozzátette: nemcsak vészhelyzetben, de „békeidőben” is joga van arra, hogy az alpolgármesterek feladatköreit módosítsa és illetményét csökkentse, most egy személyben gyakorolva a közgyűlés jogköreit döntött arról, hogy visszahívja a pozíciójából az alpolgármestert. – Az egri MSZP elnökeként és önkormányzati képviselőként évekig azért dolgoztam, hogy itt a városban hatékony ellenzéki együttműködés alakuljon ki, amely alkalmas arra, hogy legyőzze a Fideszt. Saját sikeremként is könyveltem el, hogy Egerben ez az egység az országban elsőként jött létre – mondta lapunknak Mirkóczki Zita. Közölte: a „rokoni szál”, – amit a Fidesz a kampányban is szívesen meglovagolt – semmilyen módon nem játszott szerepet a kinevezésében, a két család egyébként sem tartotta a kapcsolatot. Szavai szerint az elmúlt fél évben alpolgármesterként számos kezdeményezést indított el, de a vírus és a kormány által bevezetett rendkívüli veszélyhelyzet átírta a feladatokat. - Ebben a helyzetben tudomásul vettem, hogy a polgármester máshová teszi a hangsúlyokat a feladatmegosztásban is, jómagam pedig a jövőben egyéni körzeti képviselőként, bizottsági elnökként és a 26 éve működtetett vállalkozásomban fogok dolgozni – tette hozzá.Úgy tudjuk, a korábbi alpolgármester 10 millió forintos kártérítésre perelte be az önkormányzatot a szerinte jogtalan kirúgás miatt. Mirkóczki Zita ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: a veszélyhelyzeti rendelkezések meglehetősen pontatlan szabályozása miatt jogi probléma van közte és a önkormányzat, mint korábbi munkáltatója között, amelynek a megoldásán dolgoznak.