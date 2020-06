Sikert sikerre halmoz Győr új polgármestere: idén 32 milliót vesz ki cégéből

Dézsi Csaba András saját márkás étrend-kiegészítőket árul, illetve a saját mesekönyvét.

Sikeres időszakot tudhat maga mögött Dézsi Csaba András, Győr új polgármestere. Januárban megválasztották a korrupciógyanús ügyekbe és szexbotrányba belebukott Borkai Zsolt utódjának, de emellett rágótablettákat áruló cége is jól teljesített. A fideszes városvezető így 32 millió forintos osztalékhoz jutott - írja az mfor.hu . A cég új ügyvezetője Dézsi Csaba András felesége, tulajdonosa pedig a helyi kórházban kardiológusként is dolgozó polgármester . A Heart Care Kft. saját márkás narancsízű étrend-kiegészítő rágótablettával kereskedik. A cég beszámolója szerint a 2018-as 40,6 millió forintos forgalmat 64 millió forintos árbevételre sikerült javítani, a profit pedig 25 millió forintról 32 millió forintra emelkedett. A tulajdonos a június 2-i taggyűlésen úgy döntött az ügyvezetővel együtt, hogy a 32 millió forintot osztalék formájában kiveszi a cégből. A drdezsi.hu webáruház honlapján felhívták a figyelmet arra, hogy a Dr.Dézsi tabletták nem gyógyszerek. A vény nélkül kapható étrend-kiegészítőkön kívül egyébként a Gerzson és Panka kalandjai című mesekönyvet is meg lehet venni, ezt maga Dézsi Csaba András írta.