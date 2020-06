„Gorombaságnak” minősítette Trump egyik bejegyzését a Twitter

A hatósági erőszak áldozata egy 62 éves nő volt, akinek több öltéssel varrták össze az ütésektől felrepedt fejbőrét.

Másfél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek egy francia rendőrt Strasbourgban, aki tavaly januárban gumibottal bántalmazott egy sárgamellényes tüntetőt. A rendőrtől öt évre bevonták a fegyverviselési engedélyét, és mostantól büntetett előéletűnek számít. A rendőrség felügyeleti szervének jelentése szerint az egyenruhás úgy ütötte meg gumibottal a tüntetőt, hogy sem ő, sem másik tüntető nem fenyegette közvetlenül. Az incidens 2019. január 12-én Strasbourg belvárosában történt, a kormányellenes sárgamellényes tüntetők egyik megmozdulásán. A sértett egy 62 éves nő, akinél semmilyen fegyver nem volt, s az ütés miatt több öltéssel össze kellett varrni a felrepedt fejbőrét. A vád alapján a 47 éves, a felettesei szerint eddig jól dolgozó rendőr teljesen aránytalan erőszakot alkalmazott.



A férfi a bíróság előtt a tettét a stresszel magyarázta.

Elismerte, hogy törvénytelen módon lépett fel, azt is elismerte, hogy gumibotot alkalmazott, de többre nem emlékezett. Az incidensről készült felvételek szerint a férfi két ütés mért a tüntetőre, és az is látható, hogy kétszer a földbe rúg. Az ítélettel párhuzamosan Párizsban négy másik rendőrt is meggyanúsítottak azzal, hogy sárgamellényeseket bántalmaztak 2018 decemberében. Őket is azzal vádolják, hogy gumibottal ütöttek meg tüntetőket, akik közül többen a földön feküdtek egy gyorsétteremben. A jelenetet újságírók kamerákkal rögzítették. Valamennyiük ellen hivatali személy által szándékosan elkövetett erőszak a vád. Szabadon engedték őket, de rendőrségi felügyelet alá kerültek.