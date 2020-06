Aki nyer, bennmarad az élvonalban

Négy csapat is kieshet még a labdarúgó NB I szombati záró fordulója előtt, amelyik együttes győz, az egész biztosan nem kényszerül búcsúra.

Bár a pályán látottak ritkán okoznak komoly izgalmakat, a labdarúgó NB I idei zárása mégis rendkívül érdekesen alakul. A 33. forduló előtt négy csapat próbálja elkerülni a kiesést. A képlet minden érintett számára egyszerű: aki nyer, annak nem kell számolgatnia, egészen biztosan élvonalbeli lesz a következő szezonban is. A jelenleg tizenegyedik és kieső helyen álló Debrecen a nála két ponttal többel rendelkező, kilencedik Paksot fogadja. A hajdúságiak sikerük esetén maguk mögé utasítják a tabellán riválisukat és a többi eredménytől függetlenül maradnak az első osztályban. Ha viszont nem győznek, akkor minden bizonnyal kiesnek, döntetlen esetén akkor nem kényszerülnek búcsúra, ha a Kisvárda minimum hat góllal kikap. A debreceniek előtt egy ponttal álló Kisvárda a Diósgyőr vendége lesz. A házigazdák az előző körben matematikailag is bebiztosították bennmaradásukat. A Kisvárdának ez akkor sikerül egész biztosan, ha győzi tud, de egy döntetlen is elég számára, ha nem lesz győztese a debreceni találkozónak. Elvileg veszélyben van még az Újpest is, de a lila-fehéreknek nem nagyon kell izgulniuk és nem csupán azért, mert az élvonaltól már elbúcsúzott Kaposvárt fogadják. A fővárosiak akkor esnek ki, ha a Debrecen és a is Kisvárda győz, a Kaposvár pedig két góllal nagyobb különbséggel nyer a Megyeri úton, mint amennyivel a Debrecen felülmúlja a Paksot. Ezek együttes megvalósulása annyira valószínűtlennek tűnik, hogy Újpesten elvileg készülhetnek a bennmaradás megünneplésére, más kérdés, mennyire van kedvük ehhez. A Magyar Labdarúgó-szövetség döntése értelmében a kiesésről döntő három találkozó egy időben kezdődik. A másik kulcskérdés a nemzetközi kupaszereplést érő harmadik hely megszerzése: jelenleg Orbán Viktor miniszterelnök kedvenc csapata, a Felcsút egy ponttal előzi meg az elmúlt hetekben játékvezetői tévedésekkel sújtott Mezőkövesdet. A felcsútiak a Honvédot fogadják, a fővárosiak számára nincs komoly tétje az összecsapásnak, viszont ahhoz az együtteshez látogatnak, amely a legendájuk, Puskás Ferenc nevét birtokolja. A két klub viszonya emiatt egyáltalán nem baráti, a kispestiek mindent meg fognak tenni azért, hogy letaszítsák a dobogóról a Felcsútot. A Mezőkövesd a bajnok Ferencvároshoz látogat: a Groupama Arénában óriási bajnoki ünneplésre készülnek, változatos programok várják a kilátogatókat már a kezdés előtt is. Ebben a hangulatban a hazai közönség igyekszik majd belehajszolni a győzelembe a ferencvárosiakat. Ha a Felcsút kikap és a Mezőkövesd döntetlent ér el, akkor pontegyenlőség alakul ki a két rivális között, ebben az esetben a versenykiírás értelmében több győzelmének köszönhetően a borsodi együttes végez a harmadik helyen.