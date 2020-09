Vidnyánszky úgy érzi, őt meg sem hallgatták

A kormány által támogatott kuratóriumi elnök állítja, kész lenne a párbeszédre, nem úgy mint a Színművészeti Egyetem vezetői és hallgatói.

Vidnyánszky Attila szerint egy nagyon zárt rendszerben, sok szempontból igazságtalanul működik az SZFE, elszakadva a szakma egy részétől. Hozzátette: a maga részéről jelezte, hogy kész tárgyalni az egyetem vezetésével, ám tőlük az a jelzés jött vissza, hogy ők (mármint a frissen kinevezett kuratórium tagjai) önjelöltek.

- írja a hvg.hu . SZFE azóta távozó vezetése szerint ezzel az egyetemi autonómia minden lényeges elemét felszámolták, ráadásul az alapdokumentumokba be sem kerültek a szenátus javaslatai, azokról nem is tárgyaltak velük . Az is beszédes, hogy az SZFE által javasolt művészek közül senki sem került be a kuratóriumba, Vidnyánszky pedig korábban színházi klikknek, bagázsnak nevezte a kikényszerített modellváltás ellen tiltakozó egyetemi vezetőket és tanárokat, azt sugallta, hogy nagyon komoly nemzetközi háttérhatalom és hálózat szervezkedik az ügyben.