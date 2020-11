Bayer Zsolt az Európai Parlamentnek: anyátokat!

A publicista és asztalközössége ismét hosszasan szapulta az Európai Uniót.

Hétfőn este újra összeült a Hír TV Sajtóklub című műsorában a kormánypárti újságírók közössége, hogy megvitassák a közélet legfontosabb fejleményeit. Laza bevezetésként először ekézték Karácsony Gergelyt, majd sorosoztak egy jót, illetve rátértek sajtóviszonyokra is. Bayer Zsolt a Népszava egyik múlt heti hírén húzta fel magát, amiben arról számoltunk be, hogy az Európai Parlament plenáris ülésen vizsgálná a nyugat-balkáni sajtóviszonyokba való magyar beavatkozás megtárgyalását.

"A k...va anyátokat! Ha túlvagytok ezen a kis tárgyaláson, akkor az RTL Klubot mi kirúghatjuk holnap?! Meg mi volt itt a rendszerváltás után, amikor egy lendülettel az összes megyei napilapot összevásárolták?! Az tök rendben volt, de ha mi megvesszük egy retkes tévé felét Hátsó-Macedóniában, akkor össze kell ülnie az EP-nek?! Ezek tényleg azt hiszik, hogy bármit lehet?! - sorolta dörgedelmes szavait Bayer Zsolt.

A kirohanás annak kapcsán jutott eszébe, hogy "Németországban minden a Bertelsmanné." (Ennek a csoportnak a tagja a magyar RTL is - a szerk.) Szerinte Angela Merkel ennek a vállalatcsoportnak a vezetőjével egyeztet, akinek elmondja a vonalvezetést, "hogy mit szabad és mit nem. Ezt hívják ők sajtószabadságnak." A műsorban előkerült az uniós költségvetéssel kapcsolatos magyar és lengyel vétó témája is. Az adás meghívottjainak ennek kapcsán megfordult a fejében, hogy az Európai Uniónál még a Szovjetunió is jobb volt, mivel ők nem foglalkoztak a jogállamisági feltételekkel. Gajdics Ottó szerint ugyanakkor egyszerű a megoldás: ki kell venni "ezt a jogállamisági baromságot" az egészből és abban a pillanatban megszavazza azt mind Magyarország, mind Lengyelország. Aztán "osszák ki a segélyeket, induljon el a költségvetési ciklus, és utána lehet a jogállamisággal szarakodni." Persze a Fidesz pártcsaládjának frakcióvezetőjének, Manfred Webernek is kijutott a jóból. A néppárti politikus minap azt üzente Orbánnak, hogy "ha azt állítod, hogy az igazságszolgáltatás független, és a média szabad, akkor nincs semmi félnivalód. Kérlek, add a beleegyezésedet a megállapodásokhoz!"

"Te kis tetű! Te pontosan tudod, hogy Magyarországon valóban független az igazságszolgáltatás." - jelentette ki Bencsik András.

A kormánypárti publicista szerint Magyarországon független a sajtó is. "Csak az a baj - mondhatná Orbán Viktor ennek a kis ócska alaknak - hogy tudjuk rólatok, titeket a valóság soha nem érdekelt."