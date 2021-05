Erős széllel érkezik a hidegfront

A Microsoft alapítója és felesége 27 év után döntött a házasság felbontása mellett.

Bill és Melinda Gates a Twitteren közzétett közös közleményükben jelentették be: 27 év házasság után elválnak. Úgy fogalmaztak, hogy miután sokat töprengtek a kapcsolatukon, és sokat „dolgoztak rajta”, úgy határoztak, hogy felbontják a házasságukat. „Nem hiszünk többé abban, hogy házaspárként tudunk együtt fejlődni életünk további szakaszában” – írták. A 27 éves házasságuk alatt három gyereket neveltek fel, és felépítettek egy alapítványt, amely szerte a világon segíti az embereket, hogy egészséges életet éljenek. Mint írták, továbbra is osztoznak a misszió iránti hitben, és jótékonysági alapítványukat a jövőben is együtt fogják kezelni. A Bill Gates és Paul Allen által 1975-ben alapított Microsoft a világ egyik legnagyobb szoftverfejlesztő cége. Bill Gates tavaly mondott le az igazgatói posztjáról, hogy feleségével együtt a jótékonysági alapítványuknak szentelje az idejét. Bill Gatest sokáig a világ leggazdagabb embereként tartották számon. A Forbes magazin szerint jelenleg a negyedik leggazdagabb ember. Bill és Melinda Gates - leánykori nevén Melinda Franch - 1994-ben házasodtak össze. A Bill és Melinda Gates Alapítványt 2000-ben hozták létre. A szervezet szerteágazó tevékenységet folytat, támogatja a többi között az egészségügyi kutatásokat, oktatási és mezőgazdasági programokat finanszíroz, de globális céljai között szerepel a munkanélküliség és éhínség leküzdése is. A koronavírus-járvány kitörése után az alapítvány több száz millió dollárral támogatta a védőoltás kifejlesztését. A világ egyik leggazdagabb embereként számontartott Warren Buffett által is bőkezűen támogatott alapítvány jelenleg 51 milliárd dolláros (mintegy 15 250 milliárd forintos) vagyont kezel.