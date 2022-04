Heti abszurd: A prózai faló

Jókora parasztsonkával és egy rúd szalámival nagybőgőzött Németh Szilárd Fidesz-alelnök húsvétvasárnap a Facebookon.

„Kezdődik, zene füleimnek”, posztolta a nemzet tekintetes gyomra, igazolva az évezredes sejtést, miszerint Krisztus feltámadását nem csak egyféleképpen lehet megélni.

Magunk jelentős ízléstelenségnek látjuk ezt a feltámadási mókázást, és nem is csak azért, mert mégiscsak a brutális megfeszíttetés után vagyunk három nappal, hanem mert a honvédelmi tárca nagy étkű államtitkára szerény becslésünk szerint is 50-60 ezer forintnyi húsvéti húshalom fölé magasodott (a Szabinak köszönt dobozban egyéb sonkák, kolbászok is időztek a biztonság kedvéért.) Mármost Németh miniszterhelyettes nem sokkal a sokkoló sódarábrázolás előtt Fájon járt.

Azon jobb sorsra érdemes borsodi falvak egyikében, ahol a Fidesz győzelme majdhogynem százszázalékos lett. Köszönnénk meg tehát „Magyarország legfideszesebb falujának” ezt az elsöprő diadalt, gondolta az ebédjét elköltő, és a kastélynál fotózkodott egy büszkét.

Vágjunk kicsinyég a magyar faluba tolt csepeli faló gesztusának a mélyére. Van egy győztes autokrácia, amely hónapok óta zizegve latolgatja az elmúlt tizenkét év tolvajlásainak elévülési idejét, a közpénz-milliárdokból fullba tolt háborús kreténséggel megnyeri a választásnak nevezett hajmeresztést, majd diadalittasan elautózik az egyik legszegényebb faluba, ahová a lélek is csak hányni jár a NER miatt, és ünnepel. Közmunkások, szakadt putrik, omló vakolatok között ünnepel. És még egy szóviccre is telik tőle: Csak a baloldalnak fáj…

Ezt a cudar rendszert ezek a neveletlenségből és pöffeszkedésből kibuggyanó őszinteségek lökik majd a mélybe. Amikor annyi MTVA-t néznek a hét ágra országló nagyurak, hogy a maradék kötődésüket is elvesztik a valósághoz. Amikor elhiszik, hogy a borsodi fájiaknak ez a világok legjobbika, és eszükbe sem jut, hogy talán azért szavaznak rendre rájuk, mert hiszik, hogy az ellenzék bizonnyal kicsavarná kérges kezükből a közmunkásseprűt (választás idején a Fidesz-plakátot), és még azelőtt a donbászi csatában ébrednének, hogy becsukhatnák maguk mögött düledező hajlékuk ajtaját.

A rögvalóság megtréfálta a héten L. Simon László volt kulturális államtitkárt is, aki manapság múzeumigazgatóként tengeti életét. Tengerentúli tanulmányúton érte a jeges döbbenet, ami odáig fajult, hogy nem tudta alaposan kiélvezni a dinoszauruszok látványát a Universal filmstúdió Jurassic Parkjában. A triász és a krétakor környékéről rántotta vissza szegényt a magyar egészségügyi ellátás rideg valósága. „Elképzelhető manapság – csattant föl a Facebookon az expolitikus –, hogy egy háziorvosi rendelésre csak telefonon lehet bejelentkezni? S ha felhívja egy 72 éves szívbeteg asszony a háziorvosát, mert vérnyomás problémákkal küzd, s napok óta komoly megfázással, vélhetően tüdőgyulladással fekszik egyedül a lakásában, hogy ebben az esetben azt mondja neki a háziorvosa: nehogy bemenjen a rendelőbe, mert még megfertőz valakit?” Nos, nemcsak elképzelhető, de szabályosan ez a valóság. A kommentelőhadak, akik között mindig vannak egyszerű halandók is, és akiket ennél durvább esetekkel is megörvendeztetett a Fidesz kivéreztetett egészségügye, nem is voltak különösebben megértőek. „Na, ezért a posztodért nem fog a főni megdicsérni!” „Aztán mégis ki tehet róla? A gyíkemberek?” „Remélem, a mama is a Fideszre szavazott. Hát tessék megenni a szart, amit főztek, elvtársak.” Pedig L. Simon előre felszólította a világot, hogy csak politikát ne tessenek belekeverni a dologba, de hát a hálátlan emberek, akiknek csak a fránya valóság jut folytatólagos tendernyertesség és fizikát meghazudtoló gazdagodás helyett, csak nem tudtak kilépni a bőrükből, és a valóságból.

Ilyen az, amikor az ember fideszes gyereke kifakad, váratlanul és veszélyesen őszinte lesz, mert nincs egy fia kormánykommunikátor sem a közelben, aki rendre inthetné. Persze, vannak, akiket éppen sajátos kirohanásaik miatt tart hosszú pórázon Orbánék párhuzamos csinálmánya. Ők azok, akik vezényszó nélkül is lerágják a húst a kormányközmédiát bíráló konzervatív eseti igazmondóról, vagy éppen Hodász András katolikus papról, aki egyháza simulékonyságával és a gyermekvédelmi népszavazás álságosságával kapcsolatos megrázó dilemmáit osztotta meg Stumpf András kiváló interjújában – korábban Bayer Fidesztag rongyolt neki a kánonból kibeszélő atyának serényen.

Olvasom, Orbán Viktor első útja a Vatikánba vezet, Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadja a miniszterelnököt. Ravasz. Mármint a miniszterelnök. A szentatya helyében mi ki is vágnánk, mint a macskát, gyere vissza, fiam, ha egyszer végre azt csinálod, amit mondasz, és viszont, de hát egyebek között ezért sem mi vagyunk a pápa. Zúgnának a körmönfont hatalmasok elfelé naphosszat. Ferencnek viszont alkalma lesz megkérdezni Orbántól, miért uszításra használja a felhatalmazását sok-sok éve Nyugat, Brüsszel, a baloldal, a nemzetközi háttérhatalom, Soros és a kommunisták ellen, miért rókaként írta le a menekülteket, akik nyilván jól megeszik a kapirgáló európai népeket, hogy aztán gazda érthetően lelövöldözze a rókát. Ez az őrült beszéd is ott díszeleg (az elmaradhatatlan Nagy-Magyarország mellett, kell a ló az oroszbarát propagandisták alá) a sonkával bőgőző nagy fehér ember hűtőjén – fideszes hűtőmágnesek tartják, mint az egész kókler és krakéler világot Fájtól egészen Bódvalenkéig.