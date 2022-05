Jill Biden beugrott az ukrán first lady-hez

Jill Biden amerikai first lady vasárnap előre be nem jelentett látogatást tett az ukrajnai Ungváron, ahol az ukrán elnök feleségével találkozott - írja a CNN.

Egy átalakított iskolában - amely jelenleg a lakóhelyüket elhagyni kényszerült polgárok ideiglenes lakhelyeként szolgál - találkozott Biden Olena Zelenskával, Ukrajna first lady-jével.

Jill Biden a legmagasabb ragú amerikai, aki az elmúlt hetekben járt a háború sújtotta országban.

„Az anyák napján akartam jönni” – mondta Biden ukrán kollégájának A két nő egy kis asztalnál ült le az egykori iskola osztálytermében, amely jelenleg kitelepített ukránok, köztük 48 gyerek ideiglenes lakhelye.

„Fontosnak tartottuk, hogy megmutassuk az ukrán népnek, hogy ennek a háborúnak meg kell állnia. Ez a háború brutális.” Biden hozzátette: "Az Egyesült Államok népe Ukrajna népe mellett áll."

Az ukrán elnök felesége köszönetet mondott Biden asszonynak "bátor tettéért", és azt mondta: "Megértjük, mi kell ahhoz, hogy az Egyesült Államok first lady-je idejöjjön egy háború alatt, amikor minden nap katonai akciók zajlanak, és minden nap megszólalnak a légi szirénák - még ma is."

