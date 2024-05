Magyar Péter üzent Papp Dánielnek a Várkert Bazár elől: Megtenné, hogy kijön a teraszra és belenéz az emberek szemébe?!

M.A.;

Várkert Bazár;MTVA;Magyar Péter;TISZA Párt;EP-választás 2024;

2024-05-30 19:15:00

– Szegény ember kevéssel is beéri, kaptunk most 7+1 percet, egy diktátumot arról, miről beszélhetünk – utalt a Tisza Párt elnöke az M1 hamarosan kezdődő EP-választási vitájára.

Bent láttam már a „Tónika-show” előkészületeit, és megkérdeztem, itt van-e Papp „hírhamisító” Dániel vezérigazgató, de valahol még bujkál – mondta Magyar Péter csütörtökön a Várkert Bazárnál, ahol hamarosan kezdődik az MTVA EP-választási vitája. A Tisza Párt elnöke hozzátette, a köztévé más vezetőjével sem sikerült beszélnie, hogy részleteket tudhasson meg a műsorról. Elmondta, bejátszások állítólag nem lesznek, pedig eddig azok volta, élőben még nem merték meghívni az M1-be.

Magyar Péter kiemelte, 14 éve „hazudnak reggel, hazudnak délben, hazudnak este és hazudnak minden hullámhosszon”, akkor is hazudnak, ha kérdeznek. Felidézte, amikor „a Tisza tavasszal elkezdett áradni, Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc is „elfutott”, elküldték maguk helyett Deutsch Tamást és Dobrev Klárát. – Szegény ember kevéssel is beéri, kaptunk most 7+1 percet, egy diktátumot arról, miről beszélhetünk.

Ezt követően Papp Dánielnek feltette a kérdést: "Megtenné, hogy kijön a teraszra és belenéz az emberek szemébe?!" "Gyertek ki", "gyertek ki", skandálta a tömeg. "A hír szent, de a vélemény szabad" - folytatta a Tisza Párt alelnöke. Majd leszögezte, Magyarországon senki nem háborúpárti, Magyarországon mindenki békepárti. Magyar Péter azt ígérte, az épületben meg fogja kérdezni, mikor számíthat a Tisza Párttól bárki is a közmédia meghívására.

Beszéde előtt Magyar Péter megkérte a DK támogatóit, hogy tegyék le a zászlóikat, vagy hagyják el a rendezvényt, különben a rendőrség segítségét kéri.