Joe Biden felköszöntötte a születésnapos Donald Trumpot, mint egy vénember egy másik vénembert

Tegnap volt Donald Trump volt amerikai elnök, egyben jelenlegi elnökaspiráns 78. születésnapja, és a jeles alkalomból Joe Biden jelenlegi elnök is felköszöntötte az X-en, igaz, túl sok köszönet nem volt benne.

Bejegyzésében Joe Biden úgy fogalmazott: „Boldog 78. születésnapot, Donald! Fogadd ezt, mint egy vénember egy másik vénembertől: a kor csak egy szám.”

Biztos, ami biztos, a jelenlegi elnök a köszöntés mellé egy sajátos megemlékezést is fűzött azzal kapcsolatban, hogy szerinte miről is döntenek a választópolgárok az Egyesült Államokban idén november 5-én. Donald Trumpról a következőket szedte össze születésnapja alkalmából:

Továbbá Biden azt is felidézte, hogy Trump

Majd megállapította, hogy Donald Trump 78 éves, ő pedig három évvel idősebb, azaz 81 esztendős. Mindezek alapján Joe Biden arra a konklúzióra jutott, hogy a kor csak egy számadat, a választás viszont döntés kérdése.

Happy 78th birthday, Donald. Take it from one old guy to another: Age is just a number.



This election, however, is a choice. pic.twitter.com/8KssiJuJwQ