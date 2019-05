Kalózplakátokkal veszélyeztethette az áramszolgáltatást a Fidesz - feljelentést tett az MSZP

A veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola 138 fős tantestületéből 116-an támogatják a május 29-i munkabeszüntetést.

Az elvárások hatalmasak, érdemi segítség viszont nincs. A pedagógus szakma sem anyagilag, sem erkölcsileg nincs elismerve – olvasható a veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola pedagógusainak lapunkhoz eljuttatott nyilatkozatában, amelyben jelezték: a 138 fős tantestületből 116-an biztos, hogy csatlakoznának a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) által május 29-re meghirdetett ágazati sztrájkhoz. Az intézmény az ország legnagyobb általános iskolája, nemcsak a pedagógusok, hanem a tanulók számát tekintve is: a Fabricziusban jelenleg 1664 gyermek tanul. A tanárok jelezték: nem azért akarnak sztrájkolni, mert a pedagógusok „folyton elégedetlenek”. Hanem azért, mert a terhek folyamatosan nőnek, a munkabérek pedig nem arányosak a munkával. „Nagyon sok olyan probléma szakad a nyakukba, amit nem tudnak jól megoldani, mert nem tartozik a hatáskörükbe. Hatalmas az elvárás feléjük, pedig csak emberből vannak, de a túlterheltségért, az emberfeletti igyekezetért sem jó szót, sem magasabb bérezést nem kapnak, ahogy ez az ország többi iskolájában is így van. Megszűnt a túlórapénz, mindenki annyit helyettesít, amennyit csak bír, és már az őszi szünetre elfáradnak a pedagógusok. Rengeteg túlmunkát jelent az adminisztráció, mindennapos küzdelem a hiányzó kollégák pótlása, maradtak betöltetlen álláshelyek, ugyanis pedagógushiány van” – írták. Úgy vélik, a XXI. század pedagógusának egyszerre kell „kipihent, tökéletes szakembernek, szülőnek, logopédusnak, nővérkének, pszichológusnak, családsegítőnek, fejlesztésre naprakész munkaerőnek” lennie, minderre viszont a jelenlegi körülmények között semmi esély nincs. Szóvá tették, hogy egyre több a mentális zavarokkal, diszlexiával, diszgráfiával vagy sérült családból érkező gyermek, az ő segítésükre, fejlesztésükre azonban a pedagógusok nagy része – és talán az egész társadalom – sincs felkészítve. „A minősítés és a portfólió megírása szintén nagyon nagy teher. A pedagógus munkája egyszerűen nem mérhető számokban és adatokban. Ez nem egy objektívan mérlegelhető munka” – fogalmaztak. Véleményük szerint helyzet sürgős változás, változtatás után kiállt, a sztrájkkal erre szeretnék felhívni a figyelmet, valamint arra is, hogy készek kiállni és tenni a jövő jobbá tételéért. – Mindenkiben van egy kis félelem is, de ennél sokkal erősebb a tenni akarás. A szülők figyelmét is szeretnénk felhívni arra, mekkora gondok vannak – nyilatkozta lapunknak az iskola sztrájkbizottságának egyik tagja. Mint mondta, az intézményvezetés még nem foglalt állást a sztrájk ügyében, a pedagógusok pedig arra várnak, hogy a szakszervezet bírósági úton kijárja a munkabeszüntetés idejére szükséges elégséges szolgáltatásokról szóló megállapodást. Megírtuk: a PDSZ valamennyi tankerületnek megállapodás-tervezetet küldött, ám szinte mindenhonnan azt a választ kapták, hogy a tankerületek szerint a tanársztrájk „nem időszerű”, ezért a megállapodásokat nem írták alá. A bíróságnak ötnapos, nem peres eljárásban kell döntenie, aminek a határideje ma jár le. A fejleményekről a PDSZ a hét folyamán, de legkésőbb hétfőn tájékoztatja az érintetteket.