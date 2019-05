Lex Czeglédy: Lezúzná a képviselők mentelmi jogát Kósa Lajos és Kocsis Máté

A fideszes csúcsvezető több százezres bérleti díjat fizethetett olyan flottás autók után, amik a vagyonbevallásában sem szerepeltek.

Több mint tíz éve bérel nagy értékű autókat egy flottakezelőtől Rogán Antal, olyan járműveket, melyek havi bérleti díja elérheti a bruttó félmillió forintot is -derítette ki a Direkt 36. A 444.hu -n közölt cikk egy 2009-es gyorshajtási esettel startol, amikor egy megbírságolt Audi 6-os-ról derült ki, hogy a Mercarius Flottakezelő Kft.-hez tartozik, az érintett flottás ügyfél pedig maga Rogán Antal volt, Belváros-Lipótváros akkori fideszes polgármestere.

Az oknyomozó portál szerint Rogán és felesége 2008-tól kezdve több olyan nagy értékű autót is használt, amelyek üzembentartója a Mercarius volt. A kutatás során beszerzett dokumentumok - az autókkal kapcsolatos iratok, például számlák - szerint ezek közé tartozott a gyorshajtáson kapott, az Audi csúcsteljesítményű modelljei közé tartozó A6-os, és egy szintén Audi márkájú Q5-ös városi terepjáró is. A politikus a vagyonnyilatkozatába ezeket a kocsikat nem írta be, csak két olyan tartós bérleti konstrukciót tüntetett fel, amelyek az alacsonyabb kategóriájú A3-as Audiról szóltak. Utóbbira 2014-ben hívta fel a figyelmet több ellenzéki politikus; mint jelezték, Rogán nem a vagyonnyilatkozatában szereplő Audi A3-sal, hanem egy A6-os kombival közlekedik. Rogán azt állította, hogy a 2011 óta tartós bérletben használt A3-as sebességváltója elromlott, és a tulajdonos – „az ország egyik legnagyobb flottakezelő cége” – a javítás idejére egy csereautót biztosított a számára. Később azonban kiderült, hogy Rogán máskor is ezt az autót használta. A politikus erre azt válaszolta, hogy többször is ugyanezt a csereautót kapta a flottakezelőtől.

Arról nem sikerült egyértelmű bizonyítékot szerezni, hogy Rogánék pontosan mennyit fizettek ezekért az autókért, megbecsülni pedig nehéz az összeget. Ez ugyanis jelentős mértékben függ az autó felszereltségétől és a bérleti konstrukció részleteitől. A Direkt36 által begyűjtött piaci információk szerint a havi díjak több százezer forinttal is eltérhetnek egymástól. Például egy Q5-ös esetén - ha egy átlagos bérleti konstrukcióval számolunk -, a bruttó havi díj 250 ezer, de akár 500 ezer forint is lehet. Ráadásul az ilyen tartós autóbérletek indulásánál előfordulhatnak nagyobb egyedi tételek is.

Rogán feleségének például a flottakezelő cég 2008-ban 4 millió forintról állított ki számlát a Q5-ös első bérleti díjának egyik részéről.