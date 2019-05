Már tovább is ment Budapestről a Hableánnyal ütköző szállodahajó

79 millió forintot kerestek az Országos Onkológiai Intézet munkatársai a klinikai gyógyszervizsgálatokból – ennél pontosabb adatokat nem lehet megtudni.

amelyek esetében esetleg, az OGYÉI-nek hatóságként kell eljárnia.

79 millió forint jutott az onkológiai intézet munkatársainak 2017/2018-ban klinikai gyógyszervizsgálatoknak köszönhetően, ám nem tudni, ki, miért, mennyit kapott, noha a gyógyszerkísérletek idehaza jól dokumentáltak, széleskörűen szabályozottak, követhetők. A rendszer szereplői közül csupán az orvosok lógnak ki, akik üzleti titok és személyes adatok védelme miatt a nyilvánosságtól elzárva kereshetnek a vizsgálatokon, miközben a munkát állami infrastruktúrán végzik – írja a 24.hu. A cikk szerzője, Pető Péter megpróbálta feltárni, hogy melyik orvos melyik gyógyszercégtől mennyi pénzt kapott. Ám üzleti titokra hivatkozva ezt nem sikerült kiderítenie. A hazai gyógyszerpróbák egyik haszonélvezője maga Kásler Miklós humán miniszter is. Az onkológus professzor vagyonnyilatkozatában számolt be arról, hogy 2017-ben havi bruttó 4,75 millió forintot keresett, noha az intézmény vezetőjeként ennek csak a töredéke lehetett a jövedelme. Ugyanakkor a rákbetegségek kezeléséért felelős intézmény irányítójaként, Széchenyi-díjas kutatóként, az orvostudomány kandidátusaként klinikai gyógyszervizsgálatok vezetőjeként is jelentős jövedelemhez juthatott – írja a portál. A klinikai gyógyszervizsgálatok körüli kuszaságokat jól jellemzi az a tavaly októberi történet, amelyről, miszerint Kásler Miklós miniszter különös tanácsadó testületet nevezett ki az akkor még főigazgató nélkül regnáló Országos Gyógyszerészeti és Élelemezés-egészségügyi Intézetbe (OGYEI). Ez az hatóság, amely egyébként a hazai gyógyszerbiztonságért felelős, s egyebek mellett a klinikai gyógyszerpróbákat felügyeli. A testületbe pedig három olyan orvosvezető is került, köztük a grémium elnöke Poór Gyula, az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet (ORFI) jelenlegi főigazgatója, akik egyébként kapcsolatban állhatnak gyógyszercégekkel, olyanokkal