A járvány miatt bukhatják el olaszokkal vívott meccsüket az egri vízilabdások

Körlevélben is kérte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a napokban az általános iskolákat, hogy ne szervezzenek kirándulásokat az új típusú koronavírus által fertőzött területekre, különösképp a most gócpontnak számító Észak-Olaszországba.

Az Emmi az MTI-vel csütörtökön azt közölte: kérte az iskolákat, hogy a legfontosabb tudnivalókról a szülőket is értesítsék. Felhívták a figyelmet arra is, hogy ha az intézmény szervezésében diák vagy tanár járt a közelmúltban a fertőzött területen, akkor ők lehetőleg ne menjenek közösségbe. A szülőket is kérték, hogy ne engedjék gyermeküket két hétig iskolába, ha az elmúlt időszakban Észak-Olaszországban vagy más fertőzött területen járt családi vagy egyéb okok miatt.